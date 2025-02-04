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杉菜也走了…「流星花園」5藝人先後離世

記者陳穎／綜合報導
徐華鳳曾演出「流星花園」。(本報資料照片)
徐華鳳曾演出「流星花園」。(本報資料照片)

台灣知名藝人大S徐熙媛驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，前夫汪小菲更把微博大頭照換成全黑，讓外界噓唏不已。據悉，大S演出杉菜一角火紅的成名作「流星花園」，這幾年來共計有五名演員相繼離世。

台劇「流星花園」改編自日本漫畫，暴紅全亞洲，接著南韓、日本、泰國、大陸都爭相改拍，但台灣版的地位依舊屹立不搖，轟動至今24年，細數劇中竟有包括徐華鳳、許瑋倫、安鈞璨、大炳等演員相繼離世，如今再加上大S，讓觀眾惋惜不已。

在「流星花園」中飾演道明寺姊姊的演員徐華鳳，在2008年確診胃癌三期，立刻暫停演藝工作做切除全胃手術，她始終樂觀面對病情，但在2011年12月1日發現癌細胞擴散轉移，當年12月6日就因器官衰竭病逝，享年42歲。

另外，在劇中飾演飾演阿松的女友阿香的台灣演員許瑋倫，2007年因為車禍重傷離世，得年28歲。「可米小子」安鈞璨也曾演過「流星花園」系列，最後在31歲因肝癌病逝；還有大炳也曾演出該劇，因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝北京，享年37歲。這些演員的相繼離世讓不少網友十分唏噓。

許瑋倫。(本報資料照片)
許瑋倫。(本報資料照片)

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