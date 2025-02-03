大S產子曾鬼門關走一回 呼吸中斷失去記憶卻查不出原因

大S(右)與小時的兒子汪希箖。（取材自微博）

台灣女星大S 人生曾因為身體狀況，多次在鬼門關徘徊，2016生兒子時不明原因失去意識送入加護病房，不但失去記憶，一度連呼吸沒了，感覺如靈魂出竅，有一天醒來問汪小菲 「今天怎在家裡？」，汪驚回「妳不知已經生小孩了？已經過了10天了」。

當時大S恢復後完全失去那段期間的記憶，猶如「斷片」，後來只要一抱兒子「小希箖」他就大哭，人家說兒子是媽媽前世情人，但她卻覺得自己上輩子肯定是他的殺父仇人，「我們有不共戴天之仇，否則不會一生他就差點死掉。」小希箖一直到滿3個月，過百日後，才開心接受她的擁抱。

大S後來說，那段時間打了很多藥，有時醒來感覺很多人來探望，有時已經天黑，發病的原因為何？「醫生也無法確定，用的藥和第一胎一樣，所以不像過敏，我有癲癇體質，但癲癇不會嚴重到呼吸停止，所以我說，肯定是兒子這輩子『來報仇』的。」

大S有一兒一女，因為小S 女兒都想進演藝圈，5年前她接受本報專訪時，表示絕不讓女兒小玥兒接觸演藝圈，她認為，要當藝人，就是要比一般人經歷更多，「例如演一部戲，就是感受主角一輩子的人生，拍八部戲像過了八輩子，我希望女兒未來只是一般人，不要走入五光十色的演藝圈」。