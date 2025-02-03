大S徐熙媛驟逝／少了人生導師 小S未來還能否享受掌聲

大小S的一舉一動，常是外界關注焦點。(圖／WeTV提供)

大年初六，原本應是開工大吉、萬象更新的好日子，然而對徐家而言，這一天卻成了生命中最黑暗的時刻。家中排行老二的大S （徐熙媛 ）因流感併發肺炎驟然離世，驚愕與悲慟如海嘯般席捲全家。S媽撕心裂肺地承受著「白髮人送黑髮人」的巨痛；與她並肩奮戰演藝圈30餘年的親妹小S ，此刻如同折翼鳥，悲痛欲絕不說，她的世界已全然崩塌，少了人生導師「大S」庇護，未來的她又將何去何從？

17歲那年，大小S憑著一首「十分鐘的戀愛」一鳴驚人，演藝人生宛如成名曲「佔領年輕」般，耀眼佔據彼此最燦爛的青春時光。當歌唱事業因「合約問題」進入尾聲，兩姊妹突然轉向綜藝圈，且再次以「ASOS」之名征服無數觀眾。

大小S愛心常不落人後。(本報資料照片)

從「我猜我猜我猜猜猜」到風靡一時的「娛樂百分百」，甚至後期的「大小愛吃」等節目，姊妹倆渾然天成的默契與機智反應，讓她們一躍成為台灣演藝圈最閃亮的銀色姊妹花。大S後來還與F4共演「流星花園」紅遍全亞洲，演藝路自此轉了個大彎，小S則攜手蔡康永主持「康熙來了」，犀利風格與信手拈來的幽默，順勢成為華人圈炙手可熱的主持天后。

只是她們30餘年的演藝生涯，也歷經無數滔天巨浪，外界曾笑言她們上輩子肯定「有燒好香」，總能在驚濤駭浪中全身而退。然而，這一切也絕非僥倖，彼此親情的羈絆，才是讓她們一次又一次「乘風破浪」的關鍵。

細數過去幾次的新聞風暴，小S面對自己的事，多半選擇勇敢面對，但凡涉及姊姊大S，哪怕只是無傷大雅的小事，她也會自動呈現「嘴軟、小孬孬」的表情、欲言又止：「你也知道，我真的超怕我姊的，她的事我真的無法說，我超怕被她殺了！」只因她知道，大S永遠是她無法割捨的最強依靠。

姊妹情誼也多次在小S人生低潮時化險為夷。當年胖達人事件讓小S夫家灰頭土臉，大S索性拿起電話親自致電記者道出「懷孕喜訊」，成功救援妹妹一家。小S曾回憶道：「大S曾說，如果我生的小孩狀況不好，就請老天把這厄運給她。」看似輕描淡寫的一番話，卻也道出彼此極深的情感牽絆。

大小S是台灣演藝圈最紅姊妹花。(本報資料照片)

後來的幾年，當「康熙來了」停播後，小S突感人生陷入迷惘，還多次借酒消愁、甚至半夜叨擾友人，大S見狀馬上一語道破她：「妳明明就還想工作，為何不承認？」這句話也讓小S如夢初醒，更在「熙娣想聊」與「小姐不熙娣」等節目，重新找回自信。

而今，面對人生導師又是至親姊姊大S離去，不僅徐家人難以承受，更是娛樂圈一大憾事。大S曾是許多人青春記憶的女神、偶像，也是眾多好友口中義氣的「俠女」，無奈傳奇人生竟在邁入49歲前夕戛然而止，無數人的心被敲碎了，遙望未來「沒有大S」的演藝圈，小S此刻已哀莫大於心死，未來是否還能開懷自在於人群中享受掌聲，或許只能交給時間撫平一輩子難以癒合的傷疤。