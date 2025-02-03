大S徐熙媛驟逝／合作過「流星花園」楊丞琳、王月慟曝私下相處

楊丞琳(左)把大S當為貴人，當年辦簽唱會開心合體。（本報資料照片）

大S （徐熙媛）因罹患流感併發肺炎病逝，享年48歲，由於生前人緣甚好，死訊震驚各界，跟她合作過「流星花園」的楊丞琳 相當難過，透過經紀人不捨發聲。

楊丞琳在「流星花園」劇中飾演大S的好友小優，然而其實原先通過試鏡要演出「李真」一角，拍攝當天經劇組告知，改換成詮釋小優一角，也是她在漫畫中最喜歡的角色，因而走上演員之路。

她跟大S也因「流」劇結為好友，無奈生離死別，她今透過經紀人表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣份讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」

此外，在「流星花園」飾演大S媽媽的王月則在臉書悲痛發文：「還有什麼比奪走一個至真至善大S的生命，更讓人難以接受～真的太痛、太慟了⋯」更附上三個痛哭的貼圖。

回憶和大S相處點滴，王月說，當年「屏風」票房告急時，曾請大S幫忙宣傳，「她總二話不說立馬轉發社群，有時是一下飛機就趕來劇場看戲；有次還遠赴新竹，只為合照相挺讓我發稿⋯而國修逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話」，提及近期舞台劇 「京戲啟示錄」創拓版要演出，王月更能感受大S的真性情，提出希望轉發大S過去的推薦言為戲宣傳，大S得知後二話不說就答應，令她感嘆：「妳真是那有求必應更不求回報的仙女。」