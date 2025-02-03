我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／合作過「流星花園」楊丞琳、王月慟曝私下相處

記者林士傑、陳慧貞／即時報導
楊丞琳(左)把大S當為貴人，當年辦簽唱會開心合體。（本報資料照片）
楊丞琳(左)把大S當為貴人，當年辦簽唱會開心合體。（本報資料照片）
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

大S（徐熙媛）因罹患流感併發肺炎病逝，享年48歲，由於生前人緣甚好，死訊震驚各界，跟她合作過「流星花園」的楊丞琳相當難過，透過經紀人不捨發聲。

楊丞琳在「流星花園」劇中飾演大S的好友小優，然而其實原先通過試鏡要演出「李真」一角，拍攝當天經劇組告知，改換成詮釋小優一角，也是她在漫畫中最喜歡的角色，因而走上演員之路。

她跟大S也因「流」劇結為好友，無奈生離死別，她今透過經紀人表示：「熙媛是我的貴人，是非常善良又仗義的前輩，於公於私都給予我許多支持。感謝緣份讓我們認識，我會一直記得妳的好、妳的美，永遠愛妳。」

此外，在「流星花園」飾演大S媽媽的王月則在臉書悲痛發文：「還有什麼比奪走一個至真至善大S的生命，更讓人難以接受～真的太痛、太慟了⋯」更附上三個痛哭的貼圖。

回憶和大S相處點滴，王月說，當年「屏風」票房告急時，曾請大S幫忙宣傳，「她總二話不說立馬轉發社群，有時是一下飛機就趕來劇場看戲；有次還遠赴新竹，只為合照相挺讓我發稿⋯而國修逝世的消息一出，我第一個接到就是來自大S的安慰電話」，提及近期舞台劇「京戲啟示錄」創拓版要演出，王月更能感受大S的真性情，提出希望轉發大S過去的推薦言為戲宣傳，大S得知後二話不說就答應，令她感嘆：「妳真是那有求必應更不求回報的仙女。」

王月透露，舞台劇演出前，大S便向她吐露自己「身心俱疲」，「要我見諒她不能來看演出了，因她總擔心著孩子們不能留在她的身邊⋯」她表示：「眾人看到的都是女明星的燦爛，多少的苦長久以來只能夠自己一人承擔⋯再喚一聲杉菜，我心愛、心疼的女兒⋯放心去飛吧，妳相信有外星人，願妳到一個更好的地方，如有萬幸，請容我與妳再續戲緣⋯」。

王月(中)當年在「流星花園」演杉菜媽，身旁李國修、大S 都不在了。（取材自臉書）
王月(中)當年在「流星花園」演杉菜媽，身旁李國修、大S 都不在了。（取材自臉書）

大S徐熙媛驟逝 相關報導

大S 楊丞琳 台劇

上一則

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 拜託外界幫忙完成最後心願

延伸閱讀

大S徐熙媛驟逝／具俊曄難掩悲傷向韓媒表示：我很不好

大S徐熙媛驟逝／具俊曄難掩悲傷向韓媒表示：我很不好
大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／日本發病過程曝光 導遊目睹「流感4天奪命」
大S徐熙媛驟逝／2未成年小孩怎辦？法界：汪小菲直接取得監護權

大S徐熙媛驟逝／2未成年小孩怎辦？法界：汪小菲直接取得監護權
大S徐熙媛驟逝／具俊曄痛失愛妻 再5天就是結婚紀念日

大S徐熙媛驟逝／具俊曄痛失愛妻 再5天就是結婚紀念日

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40
新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

2025-02-01 07:00
梁家輝在「射鵰英雄傳：俠之大者」中飾演西毒歐陽鋒一角。（取材自微博）

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

2025-01-29 16:43

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」