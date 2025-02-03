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大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

大S徐熙媛驟逝／具俊曄難掩悲傷向韓媒表示：我很不好

中央社／首爾3日專電
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具俊曄和大S重逢僅三年。(取材自Instagram)
具俊曄和大S重逢僅三年。(取材自Instagram)
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

藝人大S徐熙媛）全家人過年到日本旅遊，大S在旅遊期間感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。她的丈夫、韓星具俊曄稍早向韓媒坦言自己狀態很不好。

韓媒日刊體育今天透過電話採訪到具俊曄，具俊曄在電話中表示徐熙媛的死訊「不是假新聞」，親自證實妻子的死訊，以難掩悲傷的聲音表示，「我不好」。

徐熙媛與具俊曄20多年前相識，交往約一年後分手，後來徐熙媛結婚生子，兩人並未再連絡。直到徐熙媛離婚後，具俊曄鼓起勇氣主動聯絡，兩人在2022年喜結連理，兩人的故事也在韓國廣為人知。

徐熙媛的死訊稍早傳出後，因為太過震驚，許多網友質疑是否為假新聞，但徐熙媛的妹妹小S（徐熙娣）與具俊曄接連證實這個遺憾的消息。

具俊曄與徐熙媛重新相戀後，在媒體上都是相當寵妻的形象，他也曾上韓國節目講述自己與徐熙媛相戀、多年後重逢的故事，言語中盡是對妻子的憐愛。

徐熙媛病逝的消息傳出後，許多韓國網友都表示震驚與遺憾，同時也很擔心深愛妻子的具俊曄的狀況。

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