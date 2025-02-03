大S徐熙媛驟逝／張蘭發文「勇敢地做自己」中國網友轟「惡毒」

大S前婆婆、俏江南創始人張蘭。（取材自瀟湘晨報）

女星大S （徐熙媛 ）過世，不僅占據中國百度熱搜前五，更完全占據微博 熱搜前十。3日中午，大S前婆婆張蘭發文稱，「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」。中國網友則不滿表示，「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」

瀟湘晨報報導，3日上午近11時，張蘭在微博發表上述文章。引來網友在評論區熱議。

網友表示，「大S死了，終於沒有人可以消費她了」、「最惡毒的母子，餘生他們如果能心安理得的繼續炒作，就不是人！大S一路走好！」、「醜陋的嘴臉，你有光芒嗎？ ？ ？」、「現在沒有可炒作的了，時不時拿大S出來炒一波！」、「缺德帶冒煙的惡魔婆婆」、「汪小菲：還有我的床墊，別忘了還給我！」