大S徐熙媛驟逝／遺體在日本火化 骨灰帶回台灣

何潤東（左起）、大S、黃曉明曾合作「泡沫之夏」。（取材自臉書）

大S (徐熙媛)過年期間和家人到日本 旅遊，不幸發生憾事，因感染流感併發肺炎病逝異鄉，享年48歲，據「三立新聞網」報導，大S今天將在日本當地火化，之後骨灰帶回台灣，告別式等相關細節仍在討論中。

前夫汪小菲獲知消息，已經從泰國趕到日本，他的抖音頭像從全黑又改成和孩子的合照，對前妻猝逝顯然相當悲痛。

此外，大S曾和何潤東、黃曉明 合作「泡沫之夏」，分別飾演尹夏沫、歐辰、洛熙，不料大S驟逝，何潤東和黃曉明的回應也曝光。

何潤東經紀人秀玲回應本報：「Peter覺得很震驚！謝謝她曾經在娛樂圈給過大家很多歡樂，也留下很多作品。」

黃曉明則發了長文：「此刻還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。15年光陰如指間流沙，想到那年夏天的風裡總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼裡的光，都像尹夏沫骨子裡的強大與倔強從未褪色。她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。」