大S徐熙媛驟逝／柴智屏「不敢相信」 阿雅悲痛「沒想到是最後一次」

大S(左起）、仔仔、言承旭、朱孝天、柴智屏當年合作流星花園極轟動。（取材自臉書）

台灣知名製作人柴智屏當年與大S徐熙媛 合作「流星花園」，她驚聞大S死訊驚呼：「天啊，我整個不敢相信！」講到過往與大s相處的點滴，尤其是無微不至的貼心，數度哽咽。

柴智屏雖然近期並未跟大S碰面，但一直都有保持密切聯繫。去年9月她原本要拍台版「我們的藍調時光」，當時與吳慷仁產生一些誤會，大S特別傳訊息來：「我不知道發生什麼事情，但如果柴姐不嫌棄的話，我很願意幫忙，請直接和經紀人互相溝通，但因為我現在身上有官司（與汪小菲），如果覺得麻煩的話，也可以直接說出來，總之我都會支持柴姐。」

因為激動，柴智屏腦筋速度一片空白，說不出話，感受到心緒十分紛亂。她回想當年找大S演流星花園「杉菜」，兩人約見面時，大S說：「我妹說這部戲我一定要演！」當時F4還沒有選出來，大S也說：「我妹說台灣一定找不到帥哥！」後來兩人還約過一個台灣的男演員出來，結束後就很有默契，一起覺得「他不是道明寺」。

柴智屏印象中的大S就是極度的完美主義者，對自己要求非常的高為了保持白皙的肌膚上鏡好看，要求隨時都要有人撐傘，「到時我也是第一次拍戲，因為不懂，所以生菜的場次非常多，多到她好幾次都瀕臨昏倒，真的很拼命」，也因此建立了與眾不同的革命情感。

陳曉 東不捨發聲 曾目睹氣喘發作

過去因演出「倩女幽魂」被讚是最美聶小倩，跟他合作的「寧采臣」陳曉東獲知噩耗難以置信，悲痛表示：「就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」

陳曉東跟大S於22年前合作戲劇「倩女幽魂」，如今天人永隔，他在IG發文提到無常，雙方同為處女座，「記得小倩最喜歡這首（Air樂團）『Remember』，remember，together，forever。」

他難過表示彼此認識超過20年，相處很愉快，想起當年拍攝「倩女幽魂」期間，「我們到了雲南，海拔比較高，當時大S突發哮喘（氣喘），印象深刻。沒想到這次他們去旅遊，竟然會發生了這樣的意外，就這樣失去了一個這麼好的朋友，太震驚難過了。」

上個月才和大S聚會 阿雅悲痛「沒想到是最後一次」