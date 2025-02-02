大S徐熙媛驟逝／吳宗憲：天妒紅顏 林志玲：永遠記得她的好
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大S(徐熙媛)今驚傳在日本因流感併發肺炎病逝，享年48歲，小S透過訊息證實死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」而曾和姊妹倆一起主持過的吳宗憲也遺憾發聲。
吳宗憲和大小S一起主持中視「我猜我猜我猜猜猜」，吳宗憲剛透過訊息回應「相當驚訝。天妒紅顏。和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受⋯⋯希望她一路好走，放下凡塵俗事，於此無憂⋯⋯⋯」，遺憾盡在不言中。
大S好友黑人陳建州剛在限動發文悼念好友大S「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在」，陶晶瑩則在社群發文寫下「不願意相信！太難過了。」
范瑋琪（范范）經紀人回應「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她」；徐若瑄在IG限時動態哀悼寫下「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在」
林志玲的經紀人則向本報透露，「姐姐真的太難過了」！林志玲表示：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」
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