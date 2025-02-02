大S徐熙媛驟逝／再婚具俊曄不到3年 盤點「5情史2段婚」一身傷

具俊曄（左）與大S婚後感情甜蜜。(取材自Instagram)

大S 徐熙媛因流感併發肺炎病逝，粉絲替她心痛不已，因為她走過五段感情和兩段婚姻，2022年好不容易與真愛具俊曄 相守，卻幸福不到三年就嘎然而止。

大S從情竇初開時就對交往對象顏值要求頗高，學生時期曾與黑人陳建州交往7年，2001年因演出「流星花園」與藍正龍相識相戀，2005年和仔仔周渝民共譜姐弟戀，每段感情都是用盡全力，就算心碎收場也從不後悔。

她對感情一直非常執著，與具俊曄傳出緋聞時，因為男方公司等等限制，兩人只能低調談情，甚至到最後被迫分手，一度讓她萬念俱灰，不想繼續演藝事業。

2010年大S結識京城四少汪小菲 ，僅見面5次就閃婚，大S知道婆婆抱孫心切，長年茹素的她不惜破解吃葷，換得生育一子一女。可惜兩人緣分淺薄，在文化和個性差異之下，雙方不時爭吵，最後大S不堪汪小菲婚內出軌等脫序行徑，決定帶著一身的傷離開。

2021年11月22日大汪離婚後，20年前舊愛具俊曄找回當年聯絡方式，兩人決定復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣登記，從此成為正式夫妻，也讓日韓演藝圈再添一段浪漫佳話。