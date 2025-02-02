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白家綺瘦身2招 春節大吃不怕胖

記者葉君遠／綜合報導
白家綺非常重視體態的變化，每次出現都是美美的。（圖／民視提供）
白家綺非常重視體態的變化，每次出現都是美美的。（圖／民視提供）

台灣藝人白家綺是演藝圈公認的女神，她今年40歲，擁有170公分、52公斤的好身材，如何不在年後工作胖到不成人形？她說，習慣過年前先節制一波瘦幾公斤，留了一點變胖的扣打，過年放開吃，搭配瑜伽、超慢跑和花草茶，最多胖2、3公斤，就平安度過。

她在民視主持「醫學大聯盟」，醫生來賓錄影時的建議，耳濡目染對她有很大的幫助，原來，人會水腫竟然是因為水分攝取不足，當水分進來，身體才會全力抓住它。而維持身體的肌肉量也很重要，尤其在35歲以後，會隨著年齡流失更快，所以要有「留本」概念。

之前她曾被偷拍到和小孩野餐時肚子一圈肥油外溢，看到照片後就警惕自己很快瘦下來，她的撇步竟是喝花草茶加上運動，「花草茶效果很好，可以抑制食欲，加上每天攝取2千cc足夠的水量，水分一多，就會減少饑餓感，並幫助代謝率」。

白家綺隨時攝取足夠水分，避免自己水腫。（圖／白家綺提供）
白家綺隨時攝取足夠水分，避免自己水腫。（圖／白家綺提供）
白家綺在家都做瑜伽，可以輕鬆練出美麗的線條。（圖／民視提供）
白家綺在家都做瑜伽，可以輕鬆練出美麗的線條。（圖／民視提供）

喝太多不會頻跑廁所？她說一開始會，但當身體習慣了，加上是慢慢喝，不是一口氣灌入，就不會了。她以前從不運動，吃東西像在掃桌，但每次醫生一下威脅、一下道德勸說，於是她找到適合自己的方式，「健身房那套不適合我，太激烈了，所以我練軟性的」。

老公吳東諺習慣上健身房，她利用小孩上課時間做瑜伽，伸展、呼吸對肌力、平衡都有幫助，尤其是線條，「我以前減肥都是瘦下來，但肌肉不緊實，尤其生過4個小孩，所以我也在家超慢跑，不局限地方，飯後2小時做」。

白家綺說，減肥對每個人都辛苦，要找到適合自己，成為長久作息裡面的生活方式，就不會打回原形，「168斷食、地中海飲食、生酮飲食，對我來說都太困難，因為那是減肥期間刻意做的菜單，但我跟小孩一起吃飯，不可能做到那些，多喝水、吃7分飽，這些都是我在節目中學到的知識」。

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