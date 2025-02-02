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詹懷雲健身儀式感 運動前一定先做「這件事」

記者趙大智／綜合報導
詹懷雲健身前一定先尿尿。（記者吳致碩／攝影）
詹懷雲健身前一定先尿尿。（記者吳致碩／攝影）

台灣新生代演員詹懷雲去年憑「影后」裡楊謹華身邊的鮮肉「流氓」暴紅，身高183.7公分、體重73公斤的他，穿著合身西裝仍看得出精實肌肉。靠著健身房操練，詹懷雲體脂僅有7%，他分享維持身形的秘訣，原來好友之間的微妙競爭，也是持續下去的動力。

詹懷雲練肌肉並不會聚焦在腹肌或胸肌，在意「平均分配」，覺得均衡去練很重要。入行邁入第11年，過去他只是隨興在家做做伏地挺身、仰臥起坐，當演員後較積極，畢竟最瘦時期體重只有62公斤，去試鏡時曾被說「太單薄」。

詹懷雲約莫前年開始認真雕塑身材，但往往會因為工作太累，像是拍電影「成功補習班」和影集「何百芮的地獄毒白2」那陣子，收工後沒力氣又想補眠，就會想「算了，不去了」，勉強去也表現不好反而白練。

健身以來倒沒有遇過瓶頸，但獅子座的詹懷雲承認朋友身高比他矮，可以舉重30公斤，他卻只能拿15公斤，心裡就覺得：「怎麼這麼丟臉啊，他可以做到憑什麼我不行！」

詹懷雲跟健身好兄弟之間有微妙的競爭意識。（記者吳致碩／攝影）
詹懷雲跟健身好兄弟之間有微妙的競爭意識。（記者吳致碩／攝影）
詹懷雲重視全身平均操練。（記者吳致碩／攝影）
詹懷雲重視全身平均操練。（記者吳致碩／攝影）

很多人運動會有儀式感，像是特定的運動服、毛巾、香氛或音樂，詹懷雲也真沒什麼明星包袱，傻笑說：「有！跟朋友學的，練之前要尿尿！」暴紅後到健身房會不會有困擾？他承認自己不笑時看來會比較嚴肅，但大家都會等他換器材或背包包離開前要求合照。

至於外傳「七分飲食、三分運動」的說法，詹懷雲也同意，但覺得睡眠同等重要，平時他並未特別忌口，會有意識的少吃油炸物和甜點，但是想吃時會吃一點。當初為了接演「影后」，他被劇組要求再瘦5公斤，靠的就是天天吃健康便當加上運動，年紀輕新陳代謝佳，很短的時間內就達標，但回想當時，印象最深的就是：「每天都覺得很餓！」

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