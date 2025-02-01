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「報告班長」張立威 56歲猝逝 新劇變遺作

記者陳穎／綜合報導
張立威驚傳在年初一過世。（取材自微博）
張立威驚傳在年初一過世。（取材自微博）

台灣演員張立威（胖胖哥）驚傳過世，在大年初一的0點22分在大陸的潞河醫院去世，享年56歲。他過去曾主演許多軍教片，包含「報告班長」系列、「狗蛋大兵」等經典國片，近年則轉戰大陸工作，重心全部轉移。過去一起演出電影的李興文也證實他的死訊。

張立威過去給人身材福態，不過2024年4月與5月的影片中，他的身材頓時變得偏瘦，頭髮黑色帶有些許灰白，鏡頭前仍露出微笑表情，不改幽默本性。他生前曾演出大陸短劇「獅城山海」，他當時也改成藝名「張安泰」，該劇去年3月在柔佛新山開拍，預計2025年今年播出，可惜作品還未播出他已驟逝。

李興文表示，接到消息趕緊請庹宗華、屈中恆、張世聯繫當地朋友，最後證實噩耗。他說，已跟張立威的姊姊聯絡，她正趕辦相關手續準備趕去大陸。

李興文也透露跟庹宗華、屈中恆、張世在家屬同意之下，將會成立治喪委員會，「自己兄弟，應該要送他一程」。但因正值過年期間，很多事不方便聯繫，後續也都需要再跟家屬討論。

李興文跟張立威曾合作「報告班長3」、「報告班長4」、「風雨操場」、「菜刀與六個朋友」等，他感傷的說：「胖胖就是大家的開心果，我們從年輕合作就打打鬧鬧，他總是很融入大家，沒有脾氣。」得知此事時，他剛好在廟裡做法會，馬上就為張立威做了黃牌超薦，祝福一路好走。

從張立威的微博可以發現，他多數在大陸拍戲，也會分享生活點滴，去年4、5月看來白髮蒼蒼顯得憔悴。

張立威近期模樣顯得憔悴。（取材自微博）
張立威近期模樣顯得憔悴。（取材自微博）

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