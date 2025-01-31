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消失4年重拾演員老本行 楊一展斜槓成立電影公司

中央社／台北31日電
楊一展經歷姊姊癌逝和疫情，足足有4年沒有戲劇作品，他今年除重拾演員老本行，還開外掛成立電影公司。(中央社)
楊一展經歷姊姊癌逝和疫情，足足有4年沒有戲劇作品，他今年除重拾演員老本行，還開外掛成立電影公司。(中央社)

台灣男星楊一展經歷姊姊癌逝和疫情，近4年沒有戲劇作品，這段期間他放慢腳步重新檢視自己，習慣吃素、開始研究營養食品，近年除重拾演員老本行，還開外掛成立電影公司。

楊一展近4年沒有戲劇作品，先是陪伴生病的姊姊，再來又經歷2年疫情，他專訪提到癌逝的姊姊，坦言直到姊姊生病才發現自己都在工作，從沒好好跟家人相處，「我停工陪伴姊姊，因為我知道她時間也不多了，後來又遇到疫情，但這是值得的，我也剛好檢視我自己的人生。」

消失在螢光幕前4年，面對嶄新的演藝環境也難免會緊張，楊一展開始思考自己還可以做些什麼，決定跨出演員身分，成立了電影公司，「我很幸運，遇到自己喜歡的投資人，還有喜歡的導演，我們一起做一個夢，完成自己的第1部電影，現在就是外掛人生啦！我幕後、幕前都可以。」

講到創業，楊一展眼睛一亮，直言跟當演員的心境很不一樣，「就是太多瑣碎的事情，要自己找演員，每一個環節你都要盯。」

此外，找投資的過程中也要說服對方，楊一展說：「希望投資方認同你的片，如果是商業片，投報有多少都要列出來。」他並特別感謝台北影業幫忙喬拍攝場地，好讓電影順利完成，也期待2025年新電影能如期推出。

從演員斜槓到「電影監製」，楊一展認為導演的EQ很重要，「善待彼此跟演員的表演權，是我再出來拍戲的要求，演員可以講話因為你也是勞工啊。」

楊一展也嚴格要求一定不可以超時，不管是演員還是工作人員，「以前我已經看過太多慘例了，我發現我不是那塊料，熬夜也要肝厲害，你會發現，有人就是適合待在那裡（長時間拍攝），有人就是不適合。」

農曆年後楊一展將開始宣傳新戲，他和張鈞甯、越南影帝連炳發合作主演「化外之醫」，劇中他是名移工仲介，深陷金錢和移工問題的現實面，他表示角色的情緒幅度大，演得很過癮，也希望趁機往越南發展，「我去越南宣傳的時候意外發現越南民眾都有看我以前拍的偶像劇，我覺得很驚喜。」

楊一展重新再出發，發現演戲得不得獎已經不重要，重要的是要認同自己，也懂得「換位思考」，「覺得不舒服的時候我會沉澱下來，再用另外一個角度去看待這件事情，所以我也變得比較冷靜。」

越南 疫情 投資

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