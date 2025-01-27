靈蛇舞春… 姚采穎寫書法靜心 療癒身心

姚采穎寫字的架勢十足。（記者沈昱嘉／攝影）

姚采穎從名模、演員轉跨教育界，也藉著寫書法 療癒身心。2025年蛇年到，她揮毫寫春聯「蛇燦年華」、「靈蛇舞春」。在紛亂的時代，姚采穎很推薦大家寫書法靜心：「很多人擔心字的美醜，其實不用跟任何人比，能跟自己相處最重要。」

姚采穎是在2016接觸書法，當時的她狀態不是太理想，還在找尋自我，因緣際會去北京參與書畫展覽，認識了書法老師。以往學生時代總覺很煩為何要練字，但那時越寫越覺得不一樣，過程中思想被改變了。

姚采穎的書法老師著重在老莊思想，她最愛的一段話就是老子的「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」，跟著溫柔又有氣質的老師學字，姚采穎意識到「真正的強大要像水一樣」，很柔軟，可以變成冰塊，可以在任何容器，滴水也可以穿石。

對姚采穎而言，寫書法讓她心性轉變很大，年輕時橫衝直撞，後來懂得可以改道，「透過書法把我自己…不算救起來，但心理被療癒，能夠開悟、參透一些道理，書法最棒是身心合一，真正的修練不是吃素或做有框架的事，而是從我開始修行，去好好對待身邊的人，再擴及到社會，會是很快樂的」。

所以她認為自己可以變成一個「教材」，站上講台分享生命經歷去幫助人。去年開始開課教書法，主題為「現代人的正面書法」，由於她擁有台藝大戲劇研究所碩士的經歷，也會結合表演，在上課前先帶大家冥想，如同以往教表演課前的暖身動作，「暖的不只是身，而是心靈，心靜下來就能做很多事」，學生來自各領域，有建築師，有壓力很大的理工科學生，也有爸爸帶小四的女兒來上課。