我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

靈蛇舞春… 姚采穎寫書法靜心 療癒身心

記者趙大智／綜合報導
姚采穎寫字的架勢十足。（記者沈昱嘉／攝影）
姚采穎寫字的架勢十足。（記者沈昱嘉／攝影）

姚采穎從名模、演員轉跨教育界，也藉著寫書法療癒身心。2025年蛇年到，她揮毫寫春聯「蛇燦年華」、「靈蛇舞春」。在紛亂的時代，姚采穎很推薦大家寫書法靜心：「很多人擔心字的美醜，其實不用跟任何人比，能跟自己相處最重要。」

姚采穎是在2016接觸書法，當時的她狀態不是太理想，還在找尋自我，因緣際會去北京參與書畫展覽，認識了書法老師。以往學生時代總覺很煩為何要練字，但那時越寫越覺得不一樣，過程中思想被改變了。

姚采穎的書法老師著重在老莊思想，她最愛的一段話就是老子的「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」，跟著溫柔又有氣質的老師學字，姚采穎意識到「真正的強大要像水一樣」，很柔軟，可以變成冰塊，可以在任何容器，滴水也可以穿石。

對姚采穎而言，寫書法讓她心性轉變很大，年輕時橫衝直撞，後來懂得可以改道，「透過書法把我自己…不算救起來，但心理被療癒，能夠開悟、參透一些道理，書法最棒是身心合一，真正的修練不是吃素或做有框架的事，而是從我開始修行，去好好對待身邊的人，再擴及到社會，會是很快樂的」。

所以她認為自己可以變成一個「教材」，站上講台分享生命經歷去幫助人。去年開始開課教書法，主題為「現代人的正面書法」，由於她擁有台藝大戲劇研究所碩士的經歷，也會結合表演，在上課前先帶大家冥想，如同以往教表演課前的暖身動作，「暖的不只是身，而是心靈，心靜下來就能做很多事」，學生來自各領域，有建築師，有壓力很大的理工科學生，也有爸爸帶小四的女兒來上課。

書法

上一則

神來「一筆」 楊小黎搞笑寫春聯 全場笑翻

下一則

網喊二搭孟子義…李昀銳新劇卻和這女星「三搭」

延伸閱讀

蔣萬安寫四字春聯秘辛大公開 這個字最難寫

蔣萬安寫四字春聯秘辛大公開 這個字最難寫
亞裔活動中心辦迎春接彩歲晚嘉年華

亞裔活動中心辦迎春接彩歲晚嘉年華
佛光山2025新春祈福活動

佛光山2025新春祈福活動
「故宮百歲喜迎春」書法名家揮毫 親寫春聯贈民眾

「故宮百歲喜迎春」書法名家揮毫 親寫春聯贈民眾

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁