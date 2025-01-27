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謝盈萱尾牙抽大獎 Lulu抱最小獎 衝上台作勢掐脖

記者林士傑／綜合報導
拿到大獎的謝盈萱(左起)、艾怡良讓Lulu黃路梓茵(右)跟陳鎮川哀號。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）
拿到大獎的謝盈萱(左起)、艾怡良讓Lulu黃路梓茵(右)跟陳鎮川哀號。（圖／源活娛樂、天地合娛樂提供）

同門的台灣藝人Lulu黃路梓茵、艾怡良、張清芳、彭千祐、黃偉晉、謝盈萱近日出席尾牙，艾怡良、謝盈萱分別抽到8萬(台幣，約2436美元)、全場最大獎10萬(台幣，約3045美元)，因此多了「8萬姐」、「10萬姐」封號，讓只抽到1萬(台幣，約304.5美元)的Lulu當眾崩潰，作勢狂掐謝盈萱。

源活娛樂、天地合娛樂前天舉辦尾牙，去年加入源活的黃偉晉首度參與盛會，也是第一次與師姐謝盈萱碰面，原本認為對方應該不太認識自己，黃偉晉竟驚喜得知謝盈萱有在看「狼人殺」，並對他的表現印象深刻，讓他直呼受寵若驚。而他跟Lulu、彭千祐一起變身「S.H.E」，帶來金曲「戀人未滿」，謝盈萱及艾怡良在旁稱職擔任「阿珠」、「阿花」伴舞，為現場帶來不少笑聲。

彭千祐今年參與巴黎時裝周並入圍金鐘獎，成績斐然，期許蛇年事業進步，也想鍛的體態、累積更多繪畫作品；黃偉晉直言2024年發生的事件，讓他經歷過一陣子的心力交瘁與低潮，新的一年期許推出更多作品，他笑說：「蛇年最想變成不用穿救生衣，就可以在海邊游泳又身材很好的人！」

Lulu希望在蛇年推出專輯，艾怡良要照顧好身體，更健康地站上更多、更大的舞台；謝盈萱分享去年很榮幸成為金馬獎評審，生活忙碌但很豐富，今年不刻意設立目標，希望隨心所欲地。

入圍

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