習慣不被注意… 詹懷雲「影后」暴紅後 焦慮到夜難眠

詹懷雲去年暴紅後首次代言活動，露出招牌尬笑。（記者王聰賢／攝影）

26歲台灣男演員詹懷雲去年在「影后」扮小鮮肉「流氓」暴紅，IG追蹤數從千人暴增往10萬大關逼近，他坦言：「突然大量被關注，其實我是有點嚇到的！」甚至失眠 到天亮，「不知為何要看到太陽才睡得著」。最後是經紀公司發現這小子「該快樂卻沒有很快樂」，才意識到不對勁。

說起來「罪魁禍首」是去年11月接下人生第一場代言活動，即使IG粉暴增到9.5萬，詹懷雲總覺不太真實，覺得大約10幾位粉絲來吧，沒想到一到現場，發現怎麼有那麼多人來，可是多年來他早就「習慣不被注意了」。那天他雖然咧開嘴露出招牌笑容，卻難掩滿滿的尷尬和不自在。

此後他開始患得患失，倒不是「怕關注不見」，畢竟以前就經歷過，而是對未來作品如何、要用什麼心態面對感到焦慮，接下來就是無止盡的失眠。過了好一陣子，是經紀公司追問，他才慢慢願意說出來，最近失眠和焦慮的症狀已經緩解，也變得比較能面外界關注。

詹懷雲15歲被導演易智言相中主演電影「行動代號：孫中山」，回看當時的自己，表演得不好也不出色，網友評論「這傢伙演得很尷尬，在演什麼啊」，講到此他忍不住說：「我才15歲，也不是本科生，你要我怎樣？」那時他一直以為自己不在意、不在乎，後來才知道原來一直很在意，導致有段時間十分自卑，演戲讓他不舒服：「為什麼要去扮演一個不是我的人？」

詹懷雲就是那時迷上強調「我就是我」的Hip Hop，心態不正確，做什麼都不對，那陣子試鏡率被刷掉的機率很高，因為他綁個辮子頭走嘻哈風，人家覺得根本就是去鬧的。後來是被迫跟曾敬驊、黃河上了同一個表演課，起初他根本不想去，被經紀人罵：「你怎麼廢話那麼多、毛病那麼多，給我去就對了！」

不甘願之下，詹懷雲故意遲到，能拖就拖，他心裡想：「反正大家都很棒，我就最爛，不需要跟別人比較，我也不在乎別人怎看我 。」 抱著一種「隨便啦，去就去」的心態，竟然前所未有的放開，他漸漸體會「原來表演就是學習專心和放鬆」，說起來抽象，但感覺到它了，就知道是什麼，這才意識到「噢，原來我也沒那麼爛嘛」。此後有了自信試鏡就順風順水，其實嚴藝文之所以挑中他來「影后」，就是看中他試鏡成功後演的一部短片。