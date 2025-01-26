我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

習慣不被注意… 詹懷雲「影后」暴紅後 焦慮到夜難眠

記者趙大智／綜合報導
詹懷雲去年暴紅後首次代言活動，露出招牌尬笑。（記者王聰賢／攝影）
詹懷雲去年暴紅後首次代言活動，露出招牌尬笑。（記者王聰賢／攝影）

26歲台灣男演員詹懷雲去年在「影后」扮小鮮肉「流氓」暴紅，IG追蹤數從千人暴增往10萬大關逼近，他坦言：「突然大量被關注，其實我是有點嚇到的！」甚至失眠到天亮，「不知為何要看到太陽才睡得著」。最後是經紀公司發現這小子「該快樂卻沒有很快樂」，才意識到不對勁。

說起來「罪魁禍首」是去年11月接下人生第一場代言活動，即使IG粉暴增到9.5萬，詹懷雲總覺不太真實，覺得大約10幾位粉絲來吧，沒想到一到現場，發現怎麼有那麼多人來，可是多年來他早就「習慣不被注意了」。那天他雖然咧開嘴露出招牌笑容，卻難掩滿滿的尷尬和不自在。

此後他開始患得患失，倒不是「怕關注不見」，畢竟以前就經歷過，而是對未來作品如何、要用什麼心態面對感到焦慮，接下來就是無止盡的失眠。過了好一陣子，是經紀公司追問，他才慢慢願意說出來，最近失眠和焦慮的症狀已經緩解，也變得比較能面外界關注。

詹懷雲15歲被導演易智言相中主演電影「行動代號：孫中山」，回看當時的自己，表演得不好也不出色，網友評論「這傢伙演得很尷尬，在演什麼啊」，講到此他忍不住說：「我才15歲，也不是本科生，你要我怎樣？」那時他一直以為自己不在意、不在乎，後來才知道原來一直很在意，導致有段時間十分自卑，演戲讓他不舒服：「為什麼要去扮演一個不是我的人？」

詹懷雲就是那時迷上強調「我就是我」的Hip Hop，心態不正確，做什麼都不對，那陣子試鏡率被刷掉的機率很高，因為他綁個辮子頭走嘻哈風，人家覺得根本就是去鬧的。後來是被迫跟曾敬驊、黃河上了同一個表演課，起初他根本不想去，被經紀人罵：「你怎麼廢話那麼多、毛病那麼多，給我去就對了！」

不甘願之下，詹懷雲故意遲到，能拖就拖，他心裡想：「反正大家都很棒，我就最爛，不需要跟別人比較，我也不在乎別人怎看我 。」 抱著一種「隨便啦，去就去」的心態，竟然前所未有的放開，他漸漸體會「原來表演就是學習專心和放鬆」，說起來抽象，但感覺到它了，就知道是什麼，這才意識到「噢，原來我也沒那麼爛嘛」。此後有了自信試鏡就順風順水，其實嚴藝文之所以挑中他來「影后」，就是看中他試鏡成功後演的一部短片。

失眠

上一則

董潔「國色芳華」演李現小姨 古典美獲讚

下一則

楊冪新劇拋開偶包演農婦 對打趙麗穎求「鹹魚翻生」

延伸閱讀

「影后」關鍵角色原型是她 本人認證:很明顯不是嗎

「影后」關鍵角色原型是她 本人認證:很明顯不是嗎
青龍影后金憓秀挑戰新聞人日常 拍戲不慎拉傷大腿

青龍影后金憓秀挑戰新聞人日常 拍戲不慎拉傷大腿
柯佳嬿40歲生日 老公坤達跑尾牙缺席不忘「安太座」

柯佳嬿40歲生日 老公坤達跑尾牙缺席不忘「安太座」
楊謹華荒唐趴驚見「流氓」吐舌傻笑「兒子」也來了

楊謹華荒唐趴驚見「流氓」吐舌傻笑「兒子」也來了

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模