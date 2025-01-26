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「影后」關鍵角色原型 柯淑勤認了：是我

記者陳慧貞／綜合報導
柯淑勤認了自己是角色「柯麗芬」原型。（記者沈昱嘉／攝影）
柯淑勤認了自己是角色「柯麗芬」原型。（記者沈昱嘉／攝影）

金鐘視后柯淑勤近期演出新戲「死了一個娛樂女記者之後」，劇中她扮演王牌經紀人，角色由藝人轉幕後，她坦言這輩子從沒想過轉行，對於一天到晚處理藝人事情的經紀人，她更直接了當：「不可能，下一題！」對於先前夯劇「影后」以她的真實故事為藍本，柯淑勤認了自己是角色「柯麗芬」原型，「對，就是我，很明顯不是嗎？我以為大家都知道。」

「影后」中，由謝瓊煖詮釋的「柯麗芬」是個為了養家，為了償還丈夫欠下3000萬台幣債務，什麼「爛戲」都接的八點檔演員，且在離婚後獨自養大女兒，而這位辛苦的母親， 令人直接聯想到有過一模一樣經歷的金鐘視后柯淑勤。最近柯淑勤受訪提到此事，她坦言：「對，就是我，為製作人、導演丈夫還債，獨力撫養一雙兒女，還能有誰，就是我啦，角色名都直接用『柯』了，不用猜啊，很明顯不是嗎？」

雖然多數網友都猜到角色原型，也經過編導嚴藝文的認證，不過，柯淑勤本人首度親口回應此事，她說，當初嚴藝文還沒拍「俗女養成記」就有「影后」雛型，有意將她的真實過往搬上螢幕，柯淑勤二話不說邀對方到家裡細談，「我們聊了一下午，我說就拍吧，但千萬不要找我演，自己演自己的故事也太無聊了吧，我都經歷過了，幹嘛再來一次！」而「影后」獲各界熱烈迴響，柯淑勤提供了自己的故事，她引以為傲，也為好友嚴藝文有如今成就感到開心。

俗女養成記

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