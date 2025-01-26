53歲小鐘怕孤老一生 放低標準急找伴

小鐘(中)在演藝圈很有女人緣，但多半被發好人卡。（取材自臉書）

年節快到了，53歲的台灣資深藝人小鐘又將面臨親友追問婚事的循環地獄，他說，這些年很努力在演藝圈裡找知心的另一伴，但總被嫌老拒絕，「我決定從圈外找，然後放低標準，即便離過婚、有小孩的都行，你看，連56歲的趙正平都結婚生小孩了」。

跟小鐘同為5字頭大叔的馬國賢、趙正平都陸續結婚、生子，他抬頭一望在單身群裡倍顯孤獨，年前上談話節目遇命理老師，對方一口斷定他將「終老一生」，這句話震撼他心底最擔心的防線，「那一刻，我有一種很怕被說中、深深被刺激到的感覺」。

他坦言，已經超過五年沒交過女朋友，之前多找圈內女藝人，但聽到他到了可以當爸的年紀，多以「無法匹配」回絕，看到馬國賢、趙正平都娶圈外女友，他轉念打算往外找，「朋友幫我介紹幾次，還沒找到有共同頻率的人，我現在的心態，離婚有小孩的都接受，很多這樣的女生狀況都維持很好」。

比他著急的還包括小鐘爸爸，每次都會念他，他說，「爸爸問我問到我快發火了，所以他會打開雷達看我心情，吃飯的時候會忍住不敢多問，但忍到最後還是會開口，我就會很生氣說可不可以再給我一點時間，過年為了避開親友，我父母兩邊只選擇回一邊」。

小鐘苦笑說，「爸爸那邊我回去，媽媽那邊我就不回了，一群親友不斷教我怎麼交女友，但他們如果像郭台銘 一樣會賺錢，來教我如何賺錢就算了，可是明明就不是那樣」。被命理師戳中心事，「如果終老一生是命，我只能認了，至少我努力為自己而活過」。