蕭敬騰尾牙撒錢 年終獎金最高發到8個月

蕭敬騰（右）和老婆Summer幸福舉辦尾牙宴。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰 所屬的「喜鵲娛樂」在台灣大直萬豪酒店席開10桌吃尾牙，旗下藝人林熙蕾、「王子」邱勝翊、艾薇、張喬西等人，以及客人曾國城、小禎、薛博仁及陳怡蓉夫妻、香蜜拉都到場，而資深歌手李炳輝也按慣例開唱。「蕭太」Summer宣告：「我們年終最高發到8個月！」尾牙則另撒百萬現金，有員工抽到10萬元(台幣，約3054美元)大獎。

Summer牽著老蕭的手全場放閃，像新郎、新娘一樣逐桌敬酒，她容光煥發笑說：「反正怎麼講就會歪掉啊，不如我們自己歪給你們。」然後問大家覺得她「性」不「性」福：「其實看我的臉就知道了！」也放閃分享老蕭一定要聽她打呼才能睡，「他如果先睡，我就睡不著，很奇怪」。

今年喜鵲娛樂尾牙主題定為「男帥／女美」，前陣子剛從芬蘭度假回來的林熙蕾開心表示：「新的一年已有很多工作邀約，開春後將再度前往歐洲參加時裝周，期待能看到更多美的事物，屆時跟大家分享！」但她「早退」離開，因為睡覺時間到了，而且隔天一大早要去健身房運動。

日前剛與弟弟邱宇辰發行數位新單曲「Candy」的王子，兄弟一同前來參加公司尾牙，還同台演唱「那不是雪中紅」，台下由老蕭伴奏。邱宇辰和黃宏軒因合演BL劇「關於未知的我們」收獲兩岸不少粉絲，卻因見面會臨時喊卡傳出不合。邱宇辰無奈表示：「很難去管每個人講什麼。」