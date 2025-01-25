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29年「花系列」老劇變短劇 66歲王淑娟突漲粉暴紅

娛樂新聞組╱綜合報導
王淑娟因「喜願花」短影音而爆紅。(本報資料照片)
王淑娟因「喜願花」短影音而爆紅。(本報資料照片)

台灣狗血劇始祖「花系列」在1988年開播，劇名多半以「花」字結尾，主要描述男女之間的愛恨情仇，更打破了當時民眾對於女性的傳統框架，被認為是現在台灣八點檔的始祖。演員王淑娟主演花系列中的悲情人物，而被封為「80年代的知名戲劇苦情女」，近日因為中視將花系列剪成短影音重新上傳網路，讓她再度受到大眾關注。臉書最新貼文已有1.3萬人按讚。

綜合媒體報導，花系列由製作人魏約翰、魏玫娟、王珮華操刀，由大咖演員李天柱、王淑娟、席曼寧、張晨光、涂善妮、林煒、陳莎莉等人擔任固定班底。因具名多以「花」結尾，「孤挺花」、「琉璃花」、「仙人掌花」、「喜願花」、「太陽花」都很有人氣。

中視近日將過去部分戲劇作品剪成短影音重新上傳網路，包含經典的花系列戲劇，結果意外掀起大眾討論。其中，1996年播出的「喜願花」，是由王淑娟、李天柱、陳莎莉、李烈等人主演，說著一口台灣國語的好媳婦王淑娟，帶著一對兒女面對惡婆婆與沒用的老公，劇情有時溫暖有時乖張，也吸引網友留言討論。

不少網友看到「喜願花」不斷調侃李天柱「後來進宮當公公了」，討論他在「甄嬛傳」的成功演出。而王淑娟也因這部29年前的戲劇，在網路上人氣翻紅，近期發文都有不少迴響與高人氣，比大部分年輕或當紅藝人發文成效更高，意外成為短影音經典回顧的受益者。

https://www.facebook.com/reel/630468736100664

中視戲劇「喜願花」，由（左起）王淑娟、陳莎莉、李天柱主演。(本報資料照片)
中視戲劇「喜願花」，由（左起）王淑娟、陳莎莉、李天柱主演。(本報資料照片)

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