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Hit Fm年度單曲╱Energy16蹲神曲 「星期五晚上」奪冠

記者梅衍儂／綜合報導
Energy開心獲得殊榮。（圖／Hit Fm聯播網提供）
Energy開心獲得殊榮。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動結果出爐，官方網站及官方App的加總投票數直逼800萬票，從324首歌曲中選出前100名，第一名是華語樂壇唱跳天團Energy的「星期五晚上」，這首歌的「E16蹲」帶領全民舞動熱潮，成為2024年最具話題神曲。

Energy相隔20年合體，抒情歌「分合」獲得第17名，舞曲「Here I Am」獲得第26名，在百首單曲中，他們就占了3首。票選結果出爐後，Hit Fm聯播網準備了恭賀冠軍的紅布條，由「活力DJ」阿娟代表送上祝福，突襲在商演活動中的Energy，他們當下正在後台準備演出，阿娟一出現眾人嚇了一大跳，笑說看到紅布條還以為有人跑錯場合。

得知奪冠，Energy表示感覺有點不真實，真的非常感謝大家，也向投票給他們的歌迷致上最高謝意，笑說多虧有了這首歌，終於可以取代「放手」，以前大家只會叫他們放手，現在都是叫他們「蹲」，還有小朋友會認出他們是「16蹲叔叔」。

另外，第2名是韓天團的ROSÉ與火星人布魯諾合作的「APT.」，第3名是大陸歌手張哲瀚的「頭號玩家」，第4名是韓團aespa的「Supernova」。天王林俊傑和天團動力火車的合作曲「俯衝的靈魂」則是第5名。

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