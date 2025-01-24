網粗口酸「違停不繳罰單」 徐乃麟反擊：一定提告

徐乃麟遭員警開單。（取材自臉書爆料公社二社）

台灣男藝人徐乃麟日昨被爆料公社PO文，指和員警在路邊爭執，引發網友熱議。對此，徐乃麟經紀人回應，徐乃麟車子誤停在水果攤前紅線，當時沒注意到該區不能停車，後來警察過來開單，強調並沒有發生所謂的爭執，只是溝通前因後果。不過卻有網友出面狂酸，讓徐乃麟忍不住出面留言喊告。

徐乃麟。（取材自臉書）

噓！星聞報導，違停新聞一出，許多網友紛紛到徐乃麟臉書 底下留言，甚至有網友槓上徐乃麟，狂酸「他X的，違停還不想繳罰單啊」、「下去繳罰單啦」、「欠檢舉」等等，引來徐乃麟親自在臉書回應：「我當場被開了罰單違規就是不對罰款我當然會繳，但你罵我他媽的我一定會告你」並曬出罰單，強調「放心你不會失望的」。

此外，也有網友認為這只是誤會「乃哥 我相信您的，不可能為了紅單跟警察大小聲，一定有什麼誤會！！祝您順心」，徐乃麟則回覆說：「警方有說明乃哥只是詢問瞭解為什麼被開單而已，並沒有跟警察吵架，不要再看圖說故事及相信一些人的隻字片語及『新聞的標題』」。

據悉，徐乃麟當天早上赴濱江市場買水果送禮遭員警開單，民眾表示雙方發生爭執，但水果攤的店員受訪時表示，「他真的只停了一下，說實話，警察的態度太爛，那個地方本來就是上下貨的地方，不可能讓你停很久，他們沒吵架，我覺得是誤會」。

徐乃麟事後表示，「我下午3時要出發去機場，5時半的飛機去美國看小兒子，前幾天都忙錄影，一早趁著空檔，把該送的禮，包括醫院、朋友的都送一送，在水果攤前面停了一下，等店家把禮拿出來給我，前後大概停了一、兩分鐘吧，警察就過來了，說要開單，我跟員警溝通一下，說剛其他人停也沒開，只是講述狀況，就被路人拍到了，沒事，紅單都接受」。

中山分局警方回應此事，當天發現徐乃麟的車停紅線，先以哨音驅離，唯該車並無移動，上前察看未見駕駛在場，故以舉發方式告發紅線違停。