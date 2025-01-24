我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

網粗口酸「違停不繳罰單」 徐乃麟反擊：一定提告

記者葉君遠／綜合報導
徐乃麟遭員警開單。（取材自臉書爆料公社二社）
徐乃麟遭員警開單。（取材自臉書爆料公社二社）

台灣男藝人徐乃麟日昨被爆料公社PO文，指和員警在路邊爭執，引發網友熱議。對此，徐乃麟經紀人回應，徐乃麟車子誤停在水果攤前紅線，當時沒注意到該區不能停車，後來警察過來開單，強調並沒有發生所謂的爭執，只是溝通前因後果。不過卻有網友出面狂酸，讓徐乃麟忍不住出面留言喊告。

徐乃麟。（取材自臉書）
徐乃麟。（取材自臉書）

噓！星聞報導，違停新聞一出，許多網友紛紛到徐乃麟臉書底下留言，甚至有網友槓上徐乃麟，狂酸「他X的，違停還不想繳罰單啊」、「下去繳罰單啦」、「欠檢舉」等等，引來徐乃麟親自在臉書回應：「我當場被開了罰單違規就是不對罰款我當然會繳，但你罵我他媽的我一定會告你」並曬出罰單，強調「放心你不會失望的」。

此外，也有網友認為這只是誤會「乃哥 我相信您的，不可能為了紅單跟警察大小聲，一定有什麼誤會！！祝您順心」，徐乃麟則回覆說：「警方有說明乃哥只是詢問瞭解為什麼被開單而已，並沒有跟警察吵架，不要再看圖說故事及相信一些人的隻字片語及『新聞的標題』」。

據悉，徐乃麟當天早上赴濱江市場買水果送禮遭員警開單，民眾表示雙方發生爭執，但水果攤的店員受訪時表示，「他真的只停了一下，說實話，警察的態度太爛，那個地方本來就是上下貨的地方，不可能讓你停很久，他們沒吵架，我覺得是誤會」。

徐乃麟事後表示，「我下午3時要出發去機場，5時半的飛機去美國看小兒子，前幾天都忙錄影，一早趁著空檔，把該送的禮，包括醫院、朋友的都送一送，在水果攤前面停了一下，等店家把禮拿出來給我，前後大概停了一、兩分鐘吧，警察就過來了，說要開單，我跟員警溝通一下，說剛其他人停也沒開，只是講述狀況，就被路人拍到了，沒事，紅單都接受」。

中山分局警方回應此事，當天發現徐乃麟的車停紅線，先以哨音驅離，唯該車並無移動，上前察看未見駕駛在場，故以舉發方式告發紅線違停。

臉書

上一則

楊紫瓊曝在好萊塢歷久不衰訣竅：堅韌、不放棄

下一則

奧斯卡入圍／甜茶爭帝 黛咪摩爾搶后 女人夢13提名最多

延伸閱讀

孫興浪子回頭 當前妻小師弟姿態謙卑：苦盡甘來

孫興浪子回頭 當前妻小師弟姿態謙卑：苦盡甘來
「這裡水果最棒」黃仁勳現身通化夜市 送老闆娘紅包

「這裡水果最棒」黃仁勳現身通化夜市 送老闆娘紅包
被捕前最後掙扎？南韓總統尹錫悅喊告150多檢警 控逮捕違法違憲

被捕前最後掙扎？南韓總統尹錫悅喊告150多檢警 控逮捕違法違憲
愛雅砸大錢辦夢幻婚禮 老公瘦身有成 暴瘦44磅

愛雅砸大錢辦夢幻婚禮 老公瘦身有成 暴瘦44磅

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

2025-01-20 23:01
楊紫主演的「國色芳華」火了，招商破紀錄。(取材自微博)

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

2025-01-19 06:00

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄