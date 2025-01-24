戲說從頭／台版「N號房」場景超逼真 林予晞：進去秒入戲

林予晞(右)、王渝萱演出「死了一個娛樂女記者之後」，該劇搭建頂級招待所重現極樂派對，兩人火辣變裝輪流潛入。（圖／鏡文學提供）

台灣演員林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派金獎卡司主演，新戲「死了一個娛樂女記者之後」是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集，挑戰台劇 史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈潛規則，該劇耗時一個多月搭建頂級招待所，從華麗鏡面大廳到性愛主題式包廂，完整呈現感的「台版N號房」，而為蒐證變裝潛入的林予晞和薛仕凌，紛紛驚艷於場景逼真程度，直呼：「一走進去馬上入戲！」

「死了一個娛樂女記者之後」日昨發布五分鐘片花，提前曝光劇中的重要場景，如私人招待所，除了是王渝萱飾演的菜鳥女記者墜樓身亡的命案現場，也是林予晞與薛仕凌變裝潛入偷拍證據的事件亂源。為完整重現政商名流的極樂趴，劇組美術團隊耗時一個多月，在中影製片廠搭建出一整間的頂級招待所場景，包含華麗的鏡子牆面大廳、迷宮般曲折的暗黑走廊、多間性愛主題包廂，力求呈現出金錢和權力所堆砌出的酒池肉林感，完全就是「台版N號房」。

薛仕凌對招待所場景印象深刻，直呼：「超驚豔！一走進場景就很有感覺，能馬上入戲！」而為了臥底混入招待所的林予晞，不但妝容火辣豔麗，更是小露酥胸、貼身桃色洋裝清涼上陣，還有被客人捏屁股調戲的橋段，全新體驗讓林予晞笑說：「特地設計這樣的情節，希望可以讓觀眾感受角色進退兩難的困境，拍攝時必須來回重演非常多次，無論是摸人還是被摸都非常不容易，希望能角逐最佳動作設計獎。」

該劇從開發故事、出版小說到影視化完成劇本和製作都下足苦心，由鏡文學總經理、「八尺門的辯護人」監製董成瑜與資深娛樂記者段子薇負責開發故事，影集製作人兼編劇統籌陳昱俐邀請小說作者柯映安加入編劇團隊，並找來曾任香港 壹週刊調查組記者、後來台成為娛樂組副總的黎慕慈擔任故事顧問，爬梳過去20多年台灣的娛樂圈媒體生態，作為劇本寫實時代基礎。此外，製作團隊也深度訪問多位社會線記者和相關人士，深入了解娛樂圈賣淫交易生態鏈、服務對象與地點、專用暗語等。