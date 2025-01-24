我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊有信心防止中國侵台 曝關稅是談判關鍵 稱習近平極具野心

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

戲說從頭／台版「N號房」場景超逼真 林予晞：進去秒入戲

記者陳慧貞／綜合報導
林予晞(右)、王渝萱演出「死了一個娛樂女記者之後」，該劇搭建頂級招待所重現極樂派對，兩人火辣變裝輪流潛入。（圖／鏡文學提供）
林予晞(右)、王渝萱演出「死了一個娛樂女記者之後」，該劇搭建頂級招待所重現極樂派對，兩人火辣變裝輪流潛入。（圖／鏡文學提供）

台灣演員林予晞、薛仕凌、王渝萱、宋柏緯、李銘忠、柯淑勤等多位實力派金獎卡司主演，新戲「死了一個娛樂女記者之後」是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集，挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈潛規則，該劇耗時一個多月搭建頂級招待所，從華麗鏡面大廳到性愛主題式包廂，完整呈現感的「台版N號房」，而為蒐證變裝潛入的林予晞和薛仕凌，紛紛驚艷於場景逼真程度，直呼：「一走進去馬上入戲！」

「死了一個娛樂女記者之後」日昨發布五分鐘片花，提前曝光劇中的重要場景，如私人招待所，除了是王渝萱飾演的菜鳥女記者墜樓身亡的命案現場，也是林予晞與薛仕凌變裝潛入偷拍證據的事件亂源。為完整重現政商名流的極樂趴，劇組美術團隊耗時一個多月，在中影製片廠搭建出一整間的頂級招待所場景，包含華麗的鏡子牆面大廳、迷宮般曲折的暗黑走廊、多間性愛主題包廂，力求呈現出金錢和權力所堆砌出的酒池肉林感，完全就是「台版N號房」。

薛仕凌對招待所場景印象深刻，直呼：「超驚豔！一走進場景就很有感覺，能馬上入戲！」而為了臥底混入招待所的林予晞，不但妝容火辣豔麗，更是小露酥胸、貼身桃色洋裝清涼上陣，還有被客人捏屁股調戲的橋段，全新體驗讓林予晞笑說：「特地設計這樣的情節，希望可以讓觀眾感受角色進退兩難的困境，拍攝時必須來回重演非常多次，無論是摸人還是被摸都非常不容易，希望能角逐最佳動作設計獎。」

該劇從開發故事、出版小說到影視化完成劇本和製作都下足苦心，由鏡文學總經理、「八尺門的辯護人」監製董成瑜與資深娛樂記者段子薇負責開發故事，影集製作人兼編劇統籌陳昱俐邀請小說作者柯映安加入編劇團隊，並找來曾任香港壹週刊調查組記者、後來台成為娛樂組副總的黎慕慈擔任故事顧問，爬梳過去20多年台灣的娛樂圈媒體生態，作為劇本寫實時代基礎。此外，製作團隊也深度訪問多位社會線記者和相關人士，深入了解娛樂圈賣淫交易生態鏈、服務對象與地點、專用暗語等。

台劇 香港

上一則

奧斯卡入圍／甜茶爭帝 黛咪摩爾搶后 女人夢13提名最多

下一則

全場等他打陀螺… 李炳憲被封「魷魚2」NG王

延伸閱讀

夢幻組合… 宋慧喬、孔劉 新劇開拍 天價製作費掀議

夢幻組合… 宋慧喬、孔劉 新劇開拍 天價製作費掀議
影集「繼承之戰」1.25億豪宅 遭洛杉磯山火燒成廢墟

影集「繼承之戰」1.25億豪宅 遭洛杉磯山火燒成廢墟
Netflex影集「百年孤寂」 讓一座不存在城鎮煥發活力

Netflex影集「百年孤寂」 讓一座不存在城鎮煥發活力
趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

熱門新聞

14歲的謝振南愈長愈帥。(取材自微博)

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

2025-01-20 21:31
孫睿揮別短命婚低潮，開心跟粉絲、好友提前慶生。圖／唱戲世界娛樂提供

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

2025-01-19 13:16
吳謹言(左)在當紅之際官宣和洪堯結婚。(取材自微博)

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

2025-01-19 21:44
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

2025-01-20 23:01
楊紫主演的「國色芳華」火了，招商破紀錄。(取材自微博)

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

2025-01-19 06:00

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了