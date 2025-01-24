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蕭敬騰寵員工「年終最高8個月」 尾牙加碼豪撒百萬台幣

記者趙大智／即時報導
蕭敬騰（右）和老婆Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰（右）和老婆Summer。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰所屬的「喜鵲娛樂」於23日在台北大直萬豪酒店辦席開10桌吃尾牙，旗下藝人林熙蕾、王子邱勝翊、艾薇、張喬西等人，以及客人曾國城、小禎、薛博仁及陳怡蓉夫妻、香蜜拉都到場，而資深歌手李炳輝也按慣例開唱。「蕭太」Summer宣告：「我們年終最高發到8個月！」此外也有員工抽到10萬元(台幣，下同，約3029.4美元)大獎。

李炳輝堪稱「喜鵲之友」，他擔任開場嘉賓的身分演唱「晚頭仔水蛙」、「愛拼才會贏」、「流浪到淡水」、「來去夏威夷」多首經典的台語歌曲，李炳輝開心表示：「感謝喜鵲每年都著關注弱勢團體，我非常的感恩，也感恩大家的照顧！thank you very much！」

蕭敬騰（左）每年都找李炳輝來尾牙表演。（圖／喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰（左）每年都找李炳輝來尾牙表演。（圖／喜鵲娛樂提供）

Summer牽著老蕭的手全場放閃，像新郎、新娘一樣逐桌敬酒，她容光煥發笑說：「反正怎麼講就會歪掉啊，不如我們自己歪給你們。」然後就問大家覺得她「性」不「性」福：「其實看我的臉就知道了！」也分享老蕭一定要聽她打呼才能睡，「他如果先睡，我就睡不著，很奇怪」。

Summer開心表示：「每位員工的辛苦我都有看到，這是大家一起努力的成果，看到自己戶頭的年終獎金，相信各位都很滿意！」讓全場大聲歡呼。

尾牙現場溫馨熱鬧，當晚公司送出超過七位數的現金紅包讓同事們抽獎，加上藝人林熙蕾、王子 邱勝翊及嘉賓們的加碼紅包，讓同事們各各荷包滿滿「蛇」來運轉，笑得合不攏嘴。宋念宇因有行程未到場，但仍不忘體恤同事們，豪邁獻出大紅包感謝同事們的相伴和辛勞。

王子（左）和毛弟。（圖／喜鵲娛樂提供）
王子（左）和毛弟。（圖／喜鵲娛樂提供）

今年喜鵲娛樂尾牙主題定為「男帥／女美」，前陣子剛從芬蘭度假回來的林熙蕾開心表示：「新的一年已有很多工作邀約，開春後將再度前往歐洲參加時裝周，期待能看到更多美的事物，屆時跟大家分享！」但她「早退」離開，因為睡覺時間到了，而且隔天一大早要去健身房運動。

林熙蕾早早回家睡覺去，十分自律。（圖／喜鵲娛樂提供）
林熙蕾早早回家睡覺去，十分自律。（圖／喜鵲娛樂提供）

日前剛與弟弟邱宇辰發行數位新單曲的「Candy」王子，也邀請弟弟邱宇辰一同前來參加公司尾牙，興奮表示：「終於能在農曆年前跟大家分享新作品，開春後也安排到海外拍攝MV，很期待成品發表的到來！」其中，還與同事們一起同台演唱「那不是雪中紅」，台下更由老蕭伴奏，讓現場的賓客們直呼神仙級規格的演出。

蕭敬騰（左二）帶大家跟李炳輝合影。（圖／喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰（左二）帶大家跟李炳輝合影。（圖／喜鵲娛樂提供）

而艾薇近來也忙於宣傳新專輯，這次參與創作備受喜愛，現場艾薇也一展歌喉大方獻唱「悲傷的五個步驟」和「落雨聲」，艾薇更透露自己將在年中有不一樣的演出，請大家紅包收好，到時候都要記得來支持。

艾薇。（圖／喜鵲娛樂提供）
艾薇。（圖／喜鵲娛樂提供）

農曆春節前夕，喜鵲娛樂同時宣布老蕭年後將會繼續投入「野生」巡迴演唱會工作，延續去年2024的主軸升級內容，3月29日在澳門全新升級的「威尼斯人綜藝館」舉行，和大家繼續膝蓋微蹲，玩個夠本。

而一直被歌迷敲碗多時的「小宇」宋念宇及金泰佑也都分別將有新作品問世，目前正緊鑼密鼓籌備中，預告很快就會有新歌推出。

澳門 蕭敬騰 春節

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