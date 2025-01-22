暌違20年 台灣「河鰻」強勢入圍柏林影展

台灣視覺藝術家朱駿騰跨界執導的首部劇情長片「河鰻」，入圍柏林影展「視角」競賽單元。（圖／底噪影像提供）

第75屆柏林影展入圍 名單揭曉，台灣視覺藝術家朱駿騰跨界執導的首部劇情長片「河鰻」（Eel），入圍柏林影展「視角」（Perspectives）競賽單元，這也是台灣電影睽違20年再度入圍該影展的官方競賽單元。導演朱駿騰聽聞入選消息後直言：「在20年後再次回歸拍攝電影，既熟悉又陌生，很多時候會感到不安，聽到入選時候真的會有種苦盡甘來的感覺，但能夠在這麼大的電影殿堂讓電影和大家見面，也非常興奮，希望能夠聽到大家對電影的反饋。」

「視角」（Perspectives）競賽單元是柏林影展今年新增的單元，主要入選來自世界各地新銳導演的首部長片，今年入圍該單元的電影共14部，「河鰻」將代表台灣與來自世界各地的電影角逐最佳首部長片獎，朱駿騰導演也將率領本片主演及主創團隊前往柏林出席世界首映。

「河鰻」由曾入圍金馬獎新演員提名的潘綱大，與初次出演電影的歌手柯泯薰主演，故事以台北市兩條河交匯處的社子島為背景，藉由靈動的攝影調度，風格獨具的影音布署，構建一如夢似幻、充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，反映出生命中的不確定性與人們對歸屬的渴望，是一部關於欲望與歸屬的奇幻愛情故事。導演朱駿騰提到：「『河鰻』是我對生命與欲望，以及歸屬感的探索。整部片我想讓觀眾體驗，隨著電影漂浮在水中的狀態，而能夠將對我來說非常有魅力的社子島呈現在大銀幕，讓世界各地的人看見，也是讓我非常開心的一件事。」

而去年因演出「蟲」參加坎城影展 的潘綱大，本次新作又入選柏林影展，他聽聞後也開心表示：「聽到這部被颱風、海浪和日曬攻擊過的長片「河鰻」要在柏林影展首映非常開心，社子島是台北的一隅，卻常常被台北人忘記，很慶幸朱駿騰導演還記得，而且將它帶給世界。我已經在存錢，希望能順利把「河鰻」帶去柏林，也從柏林載回滿滿的東西。」而歌手柯泯薰首度挑戰大銀幕便入圍國際影展，聽聞入圍的消息柯泯薰也表示：「知道這一切過程真的不容易，所以真的非常恭喜導演和劇組，但反應過來後發現自己也是身在其中的一員，突然覺得很酷很好玩。」

多年跨足於視覺藝術領域的導演朱駿騰，擅長探討當代社會下的人性情感與生存困境，其2006年台灣世新大學畢業作，改編川端康成小說的短片作品「睡美人」（The House of Sleeping Beauty）初試啼聲即入選克萊蒙費宏影展，而後，其影像創作多所挑戰當代藝術與電影的邊界。在「河鰻」這部電影中，他將視覺藝術的精髓帶入電影語境，創造出充滿情感重量的畫面，深刻地勾勒出人與萬物之間深沉的連結。電影的影像語言極具實驗性，不僅在視覺上帶來衝擊，也在感官層面挑起觀眾對於記憶、欲望與個體之存在的探尋。