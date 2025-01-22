陳美鳳羅馬練舞 讚警車幫打燈 等跳完才開走
2025「民視第一發發發」由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出。天后陳美鳳壓軸出場，帶領李沛綾、胡嘉愛、宮美樂、余煊曈、王茉聿經典重現「濃妝搖滾」，全場電力滿滿錄影時就high翻全場。
陳美鳳說這次跟藍心湄日前出發羅馬旅遊前，接獲指令要除夕特別節目表演，舞蹈小朱老師還特別挑選「濃妝搖滾」，這讓復古迪斯可曲風、節奏特別，不由得讓她小擔心了一下，沒想到姊妹淘藍心湄二話不說，帶著陳美鳳在羅馬各個景點直接練舞，讓網友直呼「背後有神級靠山」、「兩人是真愛」，直呼兩位大姊大面對表演都比別人更謹慎、更用心。
陳美鳳說：「出發時在機場我跟心湄說，我剛剛知道我要表演『濃妝搖滾』」，這首歌不好表演，讓藍心湄表情也驚嚇了一下，藍心湄手把手教之外，在每個羅馬景點錄影練習，陳美鳳說在其中一個景點拍攝時，站在一個單行道上，剛好羅馬警察開著警車要過去，陳美鳳大讚羅馬警察很紳士，不但幫忙打開車燈，還等她們跳完才開過去。
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