陳美鳳羅馬練舞 讚警車幫打燈 等跳完才開走

陳美鳳身材保養得宜，根本看不出實際年齡。（圖／民視提供）

2025「民視第一發發發」由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、曾國城、浩角翔起、侯怡君、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出。天后陳美鳳壓軸出場，帶領李沛綾、胡嘉愛、宮美樂、余煊曈、王茉聿經典重現「濃妝搖滾」，全場電力滿滿錄影時就high翻全場。

陳美鳳說這次跟藍心湄日前出發羅馬旅遊前，接獲指令要除夕特別節目表演，舞蹈小朱老師還特別挑選「濃妝搖滾」，這讓復古迪斯可曲風、節奏特別，不由得讓她小擔心了一下，沒想到姊妹淘藍心湄二話不說，帶著陳美鳳在羅馬各個景點直接練舞，讓網友直呼「背後有神級靠山」、「兩人是真愛」，直呼兩位大姊大面對表演都比別人更謹慎、更用心。