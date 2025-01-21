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周興哲驚爆被(G)I-DLE成員惹哭？她求導演「克制一點」

記者許晉榮／即時報導
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)

周興哲（Eric）出道10年的全新創作專輯「Almost幾乎是愛情」，集合演藝圈眾多影帝、影后共襄盛舉，今（21日）又try出新高度，專輯同名曲「幾乎是愛情」MV邀來南韓女團(G)I-DLE成員舒華擔任女主角，讓小興星們大讚：「根本是一組神仙組合。」

兩人首度合作，不僅不生疏，彼此之間的化學反應更是好得出奇，除了借位吻戲，雙方演技也大爆發，一場周興哲抱著舒華痛哭的情感戲，更令人揪心不已！

歌曲靈感來自現代最新流行的感情型態「Situationship」，強調「不承諾」、「不說愛」、「不談未來」的親密與陪伴，關係卻如同交往中的戀人。

為了入戲，周興哲特別要求團隊當天不要叫他Eric，改喚他Lucca，以達到又殺又跩的真實狀態，舒華則興奮說，這是自己第一次演出有劇情的MV，而且規格根本是電影大片，她雖緊張卻也不忘偷偷打趣：「導演給我克制一點～」而舒華更在導演安排下，把東西砸到壞人身上，尖叫呼救，此時周興哲挺身救美，舒華表示：「從沒打過人，今天為他就打兩次。」

兩人的火花隨著劇情四射，一幕他抱著倒在地上的她大哭，周興哲真情流露的表現，讓舒華忍不住比讚：「他哭了耶，讚！」周興哲也說舒華給他很好的情緒反應，「很有能量，有feel。」讓他更入戲。

戲外他們相處也很融洽、愉快，有一幕兩小無猜追劇吃薯條，周興哲看著螢幕，卻差一點把薯條餵到舒華下巴，他笑說：「幸好沒有往鼻子走。」新歌MV將於22日中午12:00在周興哲YouTube官方頻道首播。

周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，如同電影規格。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，如同電影規格。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（中）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來殷振豪（左）執導、舒華共演。(圖／星空飛...
周興哲（中）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來殷振豪（左）執導、舒華共演。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，邀來舒華演出。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，如同電影規格。(圖／星空飛騰提供)
周興哲（右）新歌「幾乎是愛情」ＭＶ，如同電影規格。(圖／星空飛騰提供)

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