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同台老對手李四端 沈春華憶當年為1事淚灑主播台

記者林怡秀／綜合報導
李四端(左)與沈春華在「大雲時堂」同台歡聚。(圖／八大提供)
李四端(左)與沈春華在「大雲時堂」同台歡聚。(圖／八大提供)

台灣資深主播沈春華日前上李四端主持的節目「大雲時堂」，兩人當年是兩大電視台的當家主播，也是同時段的競爭對手。沈春華回憶，當年剛當主播時，因堅持自己改稿，被長官碎念會影響作業，讓她忍不住淚灑主播台，這也是她唯一一次在全國觀眾前掉淚。

沈春華看似走來一路順遂，其實也遭遇過挫折，當時她因剛當主播，希望能親自看過每條稿子，「但因為那個時候沒有電腦作業，我必須用手寫去改稿。」但手寫改稿一來速度慢，二來記者的稿子都是最後一秒鐘才送進來，所以根本來不及，有次主編忍不住念她：「沈春華妳不能這樣改，這樣改，作業都會來不及。」

此話一出，讓盡力想把工作做好的沈春華感到委屈，一時忍不住、在播報新聞時落淚：「那是我第一次，也是唯一一次在全國觀眾面前掉眼淚。」沈春華表示那時才剛進新聞部，擔任主播沒多久，但後來理解，如果前輩對這些晚輩有所指教，都要非常感恩，「若沒有他們的經驗傳承，我們可能永遠看不到自己的盲點。」

新聞圈的前後輩競爭依舊精采。前主播簡立喆先前在「小明星大跟班」爆料，有次她獨家專訪了某位來台的國際巨星，之後她準備休長假，拚命要把專題趕完，一位後輩好心說要幫她收尾，讓她放心去休假，她不疑有他，等到休假回來，卻發現後輩刻意梳了和她專訪當天同樣的髮型、穿同樣的衣服，利用剪接，製造出專訪是由後輩執行的錯覺，更把她從報導中除名，換成自己的名字。

簡立喆雖未指名道姓，但外界認為她說的就是主播張齡予，對此張齡予嚴正否認：「我沒有接到查證的電話或訊息，她說的這不可能是我，當時我們工作流程、環境也不可能發生這樣的事情。」簡立喆則回應，這是很久的事了，沒必要追究，「現在各自發展都很好就好」。

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