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9年綜藝熄燈… 吳宗憲請辭「小明星大跟班」 吳姍儒尊重爸爸決定

記者林怡秀／綜合報導
吳宗憲(右)和吳姍儒主持的「小明星大跟班」宣布熄燈。（圖／中天提供）
吳宗憲(右)和吳姍儒主持的「小明星大跟班」宣布熄燈。（圖／中天提供）

中天綜藝「小明星大跟班」播出長達九年，農曆年前傳出停播消息。中天證實因為吳宗憲請辭，節目將播到2月下旬，吳宗憲也表示，因工作量難以負荷，希望能多一點自己的生活，而女兒吳姍儒同樣不捨，但仍尊重爸爸的決定。

中天「小明星大跟班」2016年播出、接棒「康熙來了」，吳宗憲曾坦言對此壓力很大，不過「小明星大跟班」播出9年來，五度入圍金鐘獎，吳宗憲和吳姍儒更藉此拿下一座金鐘綜藝主持人獎。吳姍儒接下此節目後，事業逐漸攀上顛峰，並歷經結婚生子等人生大事，去年11月生完二胎後返回工作崗位，未料沒多久節目就面臨收攤命運。

中天回應，吳宗憲因事業繁忙，考量時間實難負荷，幾經思考決定請辭節目，雖感不捨，最後仍尊重主持人意願，更感謝兩位主持人九年來帶給節目諸多榮耀與美好，節目預計播至2月下旬。對此，吳宗憲表示：「工作量實在太高，可以少做一點就可以多一點生活。」他預計將發行兩張唱片和巡迴演唱會，而女兒吳姍儒已能獨當一面，「讓她自己飛一下，唯一可惜的是，不能每個禮拜跟她一起工作」。

吳姍儒也透露，吳宗憲已多次請辭，「爸爸真的太忙、太累，已請辭好多、好多次，雖然捨不得一起錄影的時光，但更捨不得他那麼辛苦。」她感謝這九年來，觀眾朋友的支持，也會想念和爸爸共事的日子，但爸爸的健康、快樂是第一考量，她和爸爸會是永遠的「小明星大跟班」。

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