我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

蘇打綠認了曾「拒聽拒看」 罕揭10年拿回商標以來真心話

記者林士傑／即時報導
蘇打綠在紀錄片揭露過去10年不為人知的挫折與掙扎。(圖／緒風提供)
蘇打綠在紀錄片揭露過去10年不為人知的挫折與掙扎。(圖／緒風提供)

蘇打綠自成功拿回商標後，全心投入復刻專輯計畫，其中「韋瓦第」系列復刻專輯成績不俗，包辦2024博客來銷量三甲，另2張復刻專輯則闖入前10名。他們打鐵趁熱釋出「柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章」紀錄片，罕見揭露過去10年不為人知的挫折與掙扎。

30分鐘的紀錄片單刀直入，一句「這十年，你們過得好嗎？」讓人瞬間跌進回憶，回顧蘇打綠從巔峰到休團，再到完成復刻的心路歷程，團員感慨表示：「這一路像極了生命中的雲霄飛車。」團長阿福笑稱是創團以來最不搞笑的一次，阿龔更加碼自爆隱瞞10年的祕密，表示自2015年「冬 未了」專輯問世之後，自己便不再聽或是看任何專輯的音樂或是影像，其他團員不禁驚呼：「沒想到10年一晃而過，歌不只聽了，還要重新錄製！」

這次「冬 未了（蘇打綠版）」復刻過程，阿龔面臨巨大挑戰，投入3個多月高強度練琴，並租來鋼琴搬進柏林飯店房間，一有空檔就趕緊練琴，全心準備與指揮Bernd率領的60人GermanPops Orchestra同步錄製的「冬之頌」、「哼唱光年」的任務，實體專輯於2月18日正式發行。

蘇打綠下個月將攻蛋開唱，日前擔任緯創尾牙壓軸嘉賓，飆唱數首歌曲，開心感謝緯創提供「中年樂團就業機會」，氣氛歡樂。由於他們3年來推出9張雙CD復刻專輯，無論是音樂製作還是實體成品，都不計成本傾注心力，蘇打綠直言：「把錢花在對的地方，不留遺憾很值得！」

蘇打綠「韋瓦第」系列復刻專輯成績不俗，包辦2024博客來銷量三甲。(圖／緒風提供...
蘇打綠「韋瓦第」系列復刻專輯成績不俗，包辦2024博客來銷量三甲。(圖／緒風提供)

就業

上一則

柯震東苦練粵語 為戲增重10公斤 怕瘦不回來

下一則

男神崩壞… 丁海寅米蘭看秀 「爬杆」全程被目擊

延伸閱讀

拒領老人卡男星近況曝光 自豪翩翩美男子

拒領老人卡男星近況曝光 自豪翩翩美男子
拍攝白紙運動紀錄片上傳 導演陳品霖被判刑3年半

拍攝白紙運動紀錄片上傳 導演陳品霖被判刑3年半
拍攝梅蘭妮亞紀錄片 名導曾遭多女指控性騷

拍攝梅蘭妮亞紀錄片 名導曾遭多女指控性騷
赴陸註冊台北故宮？挨批自我矮化 律師：沒加「中國」難過關

赴陸註冊台北故宮？挨批自我矮化 律師：沒加「中國」難過關

熱門新聞

張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
湯姆漢克斯保住自己的豪宅。(美聯社)

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

2025-01-12 19:37
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

2025-01-14 17:36

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險