蘇打綠認了曾「拒聽拒看」 罕揭10年拿回商標以來真心話

蘇打綠在紀錄片揭露過去10年不為人知的挫折與掙扎。(圖／緒風提供)

蘇打綠自成功拿回商標後，全心投入復刻專輯計畫，其中「韋瓦第」系列復刻專輯成績不俗，包辦2024博客來銷量三甲，另2張復刻專輯則闖入前10名。他們打鐵趁熱釋出「柏林冬訪：蘇打綠復刻最終章」紀錄片，罕見揭露過去10年不為人知的挫折與掙扎。

30分鐘的紀錄片單刀直入，一句「這十年，你們過得好嗎？」讓人瞬間跌進回憶，回顧蘇打綠從巔峰到休團，再到完成復刻的心路歷程，團員感慨表示：「這一路像極了生命中的雲霄飛車。」團長阿福笑稱是創團以來最不搞笑的一次，阿龔更加碼自爆隱瞞10年的祕密，表示自2015年「冬 未了」專輯問世之後，自己便不再聽或是看任何專輯的音樂或是影像，其他團員不禁驚呼：「沒想到10年一晃而過，歌不只聽了，還要重新錄製！」

這次「冬 未了（蘇打綠版）」復刻過程，阿龔面臨巨大挑戰，投入3個多月高強度練琴，並租來鋼琴搬進柏林飯店房間，一有空檔就趕緊練琴，全心準備與指揮Bernd率領的60人GermanPops Orchestra同步錄製的「冬之頌」、「哼唱光年」的任務，實體專輯於2月18日正式發行。