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藏子26年被爆身世謎 謝金燕回應未婚生子：他人恥笑我承受

記者梅衍儂╱綜合報導
謝金燕再被挖出孩子生父是誰惹熱議。(取材自Instagram)
謝金燕再被挖出孩子生父是誰惹熱議。(取材自Instagram)

謝金燕2009年被爆未婚生子，多年來兒子的生父成謎，每過一段時間就會被有心人士拿出來作文章，日前利菁受訪提男方身分，謝金燕終於不忍了，以手寫信抒發「他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受」，這也是她入行多年來，首度正面回應此事。

謝金燕未婚生子飽受議論，她在信中坦言24歲生了一個可愛的寶寶，「我不需要逢人解釋，我的遭遇、經歷和決定，他人的恥笑、歧視、打量和評判我承受」，她表示從不鼓勵大家成為未婚媽媽，畢竟這條路絕不好走，「異樣的眼光、負面的標籤，如果你和我一樣，請一定要保護好孩子跟自己，未來！我也會依然樂觀堅強」。

兒子如今26歲，她也已50歲，過去避而不談的事情，如今已經可以大方面對，她與經紀人球球這兩天就這件事，共完成了新歌「我不害怕」，歌詞寫道「她的小孩誰是爸爸，Too sad to cry，流言就像放肆的野馬」，謝金燕也po出一段「我不害怕」的清唱，訴盡心聲。

而始作俑者利菁這兩天也不好過，成為眾矢之的，她在臉書發文自勉：「路要自己走，苦要自己嘗，跨過去再回頭看，也能笑笑拂去。」

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