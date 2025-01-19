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A-Lin攻蛋第2夜 200歲浪姐女團嗨翻

記者梅衍儂╱綜合報導
A-Lin(左起)、楊謹華、Ella、陳意涵四位「浪姐」現身舞台，1萬1000名觀眾驚聲尖叫。(圖／众悅娛樂提供)
A-Lin(左起)、楊謹華、Ella、陳意涵四位「浪姐」現身舞台，1萬1000名觀眾驚聲尖叫。(圖／众悅娛樂提供)

台灣歌手A-Lin台北小巨蛋演唱會第二場變超強「成團夜」，一身男裝打扮的A-Lin，帶領楊謹華、Ella和陳意涵，大跳「忘情森巴舞」，4人都參加過「乘風破浪」系列節目，當4位「浪姐」現身舞台，1萬1000名觀眾尖叫聲震耳欲聾。

面對此次巡演最終站，A-Lin首日自曝喝兩口酒上陣，第二場又更放鬆，直呼：「今天喝了三杯，沒想到今天我不緊張了，因為你們每一雙認真看著A-Lin的眼睛，給我很多力量。」更索性拿酒杯上台開喝，但表示杯子裡是能量飲料，只是唱到「摯友」時，她把麥克風朝向觀眾，「換你們，我打嗝一下」。

她和楊謹華、Ella和陳意涵的限定組合炸翻全場，成團緣起是楊謹華參加完節目後，引發對跳舞的興趣，找了大家繼續練舞，「就召集了我們第5屆、第4屆、第3屆，剛好可叫『浪姐543』，但姐姐們都太忙了，最後就是我跟謹華、意涵和Ella繼續練」。

A-Lin說：「原本是想辦一個成果發表會，或報名台北捷運盃舞蹈大賽，但是Ella說如果沒有在台北小巨蛋跳實在太可惜了。」當時A-Lin還沒有安排演唱會最終站，不過組團念頭一直放在心裡，「沒想到陰錯陽差，突然有了返場畢業典禮的場次，我就馬上昭告姐妹們。」大家頓時尖叫，既興奮又緊張，決定在演唱會第2日登場。

當她們唱跳一結束後，頻頻氣喘吁吁，A-Lin笑虧她們都是40歲以上的姐姐了，需要喘一下，陳意涵更幽默喊，4人年齡加起來快200歲，Ella更正說，「沒有200歲，不過至少有160歲。」她們為了這次演出練舞7個月，期待下次再合體演出。

4人首度合體對唱，還在台上走秀熱舞，楊謹華更脫掉外套，秀出性感香肩，最後當楊謹華、Ella和陳意涵站上升降舞台後，下秒就順勢下台、跟歌迷說再見，A-Lin則吐槽工作人員這樣安排好像要趕她們離開，開玩笑說：「會不會新聞標題是『姐姐真的不合』。」很謝謝三個好姊妹特地相挺。

A-Lin說：「今晚的成果發表會，只是一個開始，之後我們還是會繼續練舞，也許有一天在Ella的演唱會、或者在謹華和意涵的戲劇裡，不斷期間限定出現喔！」她也表示透過團練，真的有回到節目的感覺。

A-Lin台北小巨蛋演唱會第二場變超強「成團夜」。(圖／众悅娛樂提供)
A-Lin台北小巨蛋演唱會第二場變超強「成團夜」。(圖／众悅娛樂提供)

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