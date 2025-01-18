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張學友再赴台開唱 去年一票難求 今年將連唱12場

記者梅衍儂／綜合報導
孫燕姿最近在鍛鍊體力。（圖／Make Music提供）
孫燕姿最近在鍛鍊體力。（圖／Make Music提供）

台灣歌迷有耳福，天王天后紛紛回歸舞台，張學友去年台灣演唱會受感冒影響，一口氣取消了3場，他宣布3、4月在北、高開12場；而孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年將全面啟動，新單曲「日落」也上線了。

張學友演唱會去年一票難求，如今宣布春天回到台灣再唱12場，除了台北，還加碼高雄巨蛋，而去年被取消場次的聽眾，可平移至4月台北小巨蛋的3場。張學友也再次為上回取消演出致歉，並對等待至今的歌迷表示衷心感謝，承諾將全力以赴，把演唱會做好。

此外，孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會今年將全面啟動，新單曲「日落」也上線，最近她進入演唱會備戰狀態，不過春節將至，孫燕姿可先暫時放假，她表示：「過春節是大家慶祝並迎接新氣息的時候，自己也少不了準備紅包、裝置家裡、買新睡衣的習俗，也祝福大家好運好事過好年。」

孫燕姿演唱會4月從新加坡起跑，透露最近忙於調整體能：「除了重訓、心肺運動、蛋白質加量，最重要的是保持好心情！各地的團隊也都在不停地協調並更新進度，這絕對是個大家齊心協力的工程。」

新歌「日落」她首度與張簡君偉合作，表示：「第一次聽到Demo，就很有感觸！旋律有種自由感，奔放又溫暖！」也因一開始已有畫面感，期間來來回回看過30多個版本的歌詞，卻都無法表達出歌曲的精髓；最終，她再度與作詞人小寒合作，兩人在一通電話的對談中，彼此分享、挖掘內心深刻而隱私的情感，解構那些難以言喻的情緒。

張學友將在台灣再度開唱。（圖／超級圓頂提供）
張學友將在台灣再度開唱。（圖／超級圓頂提供）

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