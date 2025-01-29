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敖犬結婚大家打算包多少？王子笑喊「五個字」

記者李姿瑩／綜合報導
王子熱衷投資副業。（圖／大立美提供）
王子熱衷投資副業。（圖／大立美提供）

台灣藝人「王子」邱勝翊和股王大立光聯手，打造全新品牌大立美。他日前以主理人身分出席記者會，邀請粿粿擔任「立刻美」產品代言人。王子透露，他和其他股東總共投入8位數，看好小資族對美容產業的消費力。

王子手邊握有五項副業，年營收加總破億(1億台幣約303.8萬美元)，今年平均年終按照績效可發出1到3個月。他透露弟弟毛弟賺更多，因為毛弟的潮服品牌異軍突起，「他賺比我多，可能抵過前10年的收入，所以包紅包的重責大任就交給他了」。

他坦言替弟弟開心，努力多年終於被看見，現在兄弟兩人是良性競爭，彼此互相宣傳拉抬副業營業額。他們感情不會受到工作成績好壞影響，兩人還要一起到台北小巨蛋錄台視「超級巨星紅白藝能大賞」，排了新歌舞蹈和組曲串燒，準備一起新歌首唱。

日前敖犬（莊濠全）被爆包給棒棒堂兄弟的結婚禮金只有3600元(台幣，約109美元)，王子笑說：「他有說要補包，但如今大家不缺了也不想收，寧願講他一輩子。」粿粿好奇敖犬是不是忘記當年要包10萬(約3038美元)的約定，王子立刻說：「他記得清清楚楚，我還有問他講出來會不會在意，他說還好。他都很愛講講，純粹做效果，說不拿酬勞還不是照拿。」

王子吐槽敖犬大概嫌包紅包還要領錢很麻煩，至今仍節儉成性。「威廉給他載過一次，他停車就是會選比較遠的公家停車格，不願意停近的私人停車場。」至於敖犬結婚大家打算包多少？王子大聲回應：「我們不會包！」

王子（右）和粿粿一起斜槓跨足美容產業。（圖／大立美提供）
王子（右）和粿粿一起斜槓跨足美容產業。（圖／大立美提供）
王子（右）和粿粿一起斜槓跨足美容產業。（圖／大立美提供）
王子（右）和粿粿一起斜槓跨足美容產業。（圖／大立美提供）

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