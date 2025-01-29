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細數去年7對佳偶閃爆粉絲 甜蜜迎來婚後第一次過年

娛樂新聞組╱綜合報導
蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer的喜事動眾人。（取材自Instagram）
蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer的喜事動眾人。（取材自Instagram）

2024年亞洲有多對藝人情侶完成婚姻大事，步上人生下一個階段，包括蕭敬騰、Super Junior厲旭、泫雅＆龍俊亨、以下整理今年引發關注的婚訊，在開年時一起沾沾喜氣！

蕭敬騰娶經紀人

金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer跨越14歲的年齡差，低調相戀16年，前年登記結婚，去年10月於台北大直萬豪酒店補辦婚宴，現場眾星雲集。而蕭敬騰在典禮上感性告白老婆：「6月是夏天，夏天是Summer、Summer是林有慧。」接著哭喊著：「林有慧是我老婆，林有慧我愛妳！」深情誓詞在網路上瘋傳，還意外引發一陣模仿潮。

傅孟柏娶經紀人

傅孟柏宣布當爸。(取材自Instagram)
傅孟柏宣布當爸。(取材自Instagram)

金鐘迷你劇集視帝傅孟柏以電影「返校」、台劇「商魂」展現精湛演技，戲外則是與交往11年的美女經紀人安安喜結連理，去年5月13日傅孟柏在IG表示：「今天是我37歲生日，藉此想跟大家分享一點喜悅，就是…我除了成為人夫，還要成為爸爸了。」，宣布愛妻懷孕以及結婚2大喜上加喜的雙重喜訊令粉絲們歡慶喝采。

林哲熹娶經紀人

林哲熹（右）與經紀人女友Cindy（左）登記結婚，中為林哲熹媽媽。（記者李政龍/...
林哲熹（右）與經紀人女友Cindy（左）登記結婚，中為林哲熹媽媽。（記者李政龍/攝影）

以台劇「我們與惡的距離」、「有生之年」、「愛愛內含光」打開知名度的演員林哲熹，去年向愛情長跑10年的經紀人女友Cindy求婚，去年3月兩人赴信義戶政事務所登記結婚，在包括雙方母親、愛貓貝弟等家人的見證下成為夫妻。至於婚宴，林哲熹開玩笑坦言：「想到過程就頭痛」，但還是想把朋友、家人們聚在一起。

張書偉與謝京穎

人氣男團Energy成員張書偉與女星謝京穎的舉辦婚禮，Energy全員到場大玩1...
人氣男團Energy成員張書偉與女星謝京穎的舉辦婚禮，Energy全員到場大玩16蹲，嗨翻現場氣氛。（取材自Instagram）

人氣男團Energy成員張書偉去年在八點檔「市井豪門」與女星謝京穎擦出愛的火花，認愛半年就登記結婚，年終盛大舉辦婚宴，備受關注。Energy也全員到場祝賀，與新郎、新娘大跳16蹲，嗨翻現場氣氛。

高爾宣甜娶芮德

高爾宣(左)和芮德今年登記結婚。（取材自Instagram）
高爾宣(左)和芮德今年登記結婚。（取材自Instagram）

新生代歌手高爾宣去年6月與嘻哈團體「CHING G SQUAD」團員、大他9歲的歌手女友芮德登記結婚，並宣布有了「愛的結晶」，雙重喜訊連環爆，讓粉絲們又驚又喜，上個月兩人也迎接寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ（米漿的台語）」的降生，高爾宣更在社群上分享了女兒握著他手指的萌照。

Super Junior厲旭與Ari

厲旭(圖)和女友Ari修成正果。(取材自Instagram)
厲旭(圖)和女友Ari修成正果。(取材自Instagram)

厲旭和女友Ari(圖)修成正果。(取材自Instagram)
厲旭和女友Ari(圖)修成正果。(取材自Instagram)

韓團Super Junior厲旭去年3月在社群平台上傳手寫信，分享結婚喜訊，成為目前在線的SJ團員中，首位晉升人夫的成員。厲旭老婆Ari曾是女團TAHITI成員之一，解散後成為音樂劇演員，兩人交往4年後於去年五月底舉行婚禮，婚禮上也罕見湊齊「初代SJ」13名成員。

泫雅與龍俊亨

泫雅（右）和龍俊亨感情被許多網友討論。（取材自Instagram）
泫雅（右）和龍俊亨感情被許多網友討論。（取材自Instagram）

韓星「性感小野馬」泫雅去年年初大方認愛，宣布與男星龍俊亨18年的友情昇華成愛情，短短幾個月，兩人閃電宣布舉辦婚禮，讓粉絲驚訝不已。

蕭敬騰 台劇

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