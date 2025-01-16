消失樂壇多年…陳淑樺暖心事被挖出 曾救濟音樂人田定豐
音樂人田定豐近日到新北貢寮國小為小朋友和老師做營養午餐，並推廣蔬食理念，他回憶小學的午餐經驗：「那時候我家裡相對其它同學是比較貧窮的，父母也都忙著做生意，幾乎每天便當盒一打開都是只有蛋炒飯而已。我就拿著便當盒蓋，到處跟同學打游擊戰分到一些菜，才有豐富的午餐可以吃，所以我常常笑說自己是被同班同學養大的。」
他長大進入滾石唱片工作，起初薪資微薄，月底只能以泡麵果腹。田定豐笑說：「那時候，我剛進滾石一個月薪水只有1萬4000元台幣，扣掉房租和交通後，常常到月底就沒錢吃飯了！幸好，我當時的主管姚鳳群常常會帶著我和他太太一起去午餐。偶爾淑樺(陳淑樺)中午來公司也會請我去公司樓下的『六品小館』打牙祭。所以，身體營養才沒有真正的缺乏。」
成立「種子音樂」當老闆後，他像個暴發戶似的每天都大魚大肉，像是鮑魚、魚翅、燕窩，直到和林憶蓮合作，對方分享蔬食飲食和環境保護的想法，對他有很大的啟發，他才漸漸捨棄肉食，6年前更自掏腰包500多萬台幣，創建台灣第一個蔬食界的米其林評鑑。
田定豐受到節目「黑白大廚：料理階級大戰」的啟發，特地以一身黑廚師的造型現身，為小朋友料理以「健康、在地、美味」為概念的「薑黃椰奶木瓜盅」學餐，田定豐看到全校30多位學童和老師一碗接著一碗吃他的料理，也感到很有成就感，表示第一次煮這麼多人的午餐真非常有挑戰性，跟同學們約定還要再來陪大家一起吃飯。
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