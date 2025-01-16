消失樂壇多年…陳淑樺暖心事被挖出 曾救濟音樂人田定豐

田定豐受林憶蓮影響，從葷食改吃素食。(圖／唱戲世界娛樂提供)

音樂人田定豐近日到新北貢寮國小為小朋友和老師做營養午餐，並推廣蔬食理念，他回憶小學的午餐經驗：「那時候我家裡相對其它同學是比較貧窮的，父母也都忙著做生意，幾乎每天便當盒一打開都是只有蛋炒飯而已。我就拿著便當盒蓋，到處跟同學打游擊戰分到一些菜，才有豐富的午餐可以吃，所以我常常笑說自己是被同班同學養大的。」

他長大進入滾石唱片工作，起初薪資微薄，月底只能以泡麵 果腹。田定豐笑說：「那時候，我剛進滾石一個月薪水只有1萬4000元台幣，扣掉房租和交通後，常常到月底就沒錢吃飯了！幸好，我當時的主管姚鳳群常常會帶著我和他太太一起去午餐。偶爾淑樺(陳淑樺)中午來公司也會請我去公司樓下的『六品小館』打牙祭。所以，身體營養才沒有真正的缺乏。」

成立「種子音樂」當老闆後，他像個暴發戶似的每天都大魚大肉，像是鮑魚、魚翅、燕窩，直到和林憶蓮合作，對方分享蔬食飲食和環境保護的想法，對他有很大的啟發，他才漸漸捨棄肉食，6年前更自掏腰包500多萬台幣，創建台灣第一個蔬食界的米其林評鑑。