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「海角七號」水蛙6度轉行 不悔退出演藝圈改賣房

記者陳穎／綜合報導
應蔚民（應朗丰）淡出演藝圈後轉戰當房仲。(記者王聰賢／攝影)
應蔚民（應朗丰）淡出演藝圈後轉戰當房仲。(記者王聰賢／攝影)

台灣藝人應蔚民（小應）因電影「海角七號」水蛙一角爆紅，以藝名應朗丰闖蕩事業，但人生起伏不斷，元旦宣布轉戰當房仲，他接受本報專訪，親吐：「我決心離開演藝圈，今天不離開、明天會後悔！」六度轉業拚出新人生，同時宣布：「不要再叫我應朗丰」，徹底斷絕過往。

52歲應蔚民曾是夾子樂團主唱，也演過多部電影，2023年正式決定離開演藝圈，他原先打算考公職或當律師，但發現短期內無法達成，加上年紀緣故才作罷。去年開始擔任醫療器材工程師，後來又轉當業務，沒想到最後竟被裁員。 

應蔚民坦言：「我當然會不高興，因為我離開一周就立刻找到同樣的工作，本來想要用自己的法律知識去應戰，但後來想想自己的下一步更重要，剛好同學在做房仲，於是決定重新開始。」

他也坦言離開演藝圈是最正確的決定，「我覺得人要不斷創造更高的價值，我在演藝圈繼續做幕前發展受限，除非我轉做導演，但當導演也沒那麼快，那還不如轉行。」他細數自己的人生職涯，先是醫療器材、出道做樂團、演員，又做醫療器材工程師、業務員，現在是房仲，人生的第六度轉業。

他現在是房仲，投入超認真，手上的案子研究透徹，非常有幹勁。他說：「我希望努力可以有回報，以前當工程師底薪就是3.5萬元台幣，現在如果有成交就會有獎金，希望年薪可以破好幾百萬。」應蔚民表示，希望當然每個月能夠至少要接八個案子以上，然後可以成交好幾個。他也在擔任房仲第八天就簽下第一單，未來相當被看好。

被問到如果現在還有演戲和唱歌的邀約還會願意復出嗎？他直言：「不會了，我只想好好努力，我不是應朗丰了，我是應蔚民。」 

應蔚民在電影「海角七號」中飾演水蛙一角。(取材自豆瓣電影)
應蔚民在電影「海角七號」中飾演水蛙一角。(取材自豆瓣電影)

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