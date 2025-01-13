尾牙演出遇「情敵」大喊愛蕭嫂 蕭敬騰秒回應

蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。（圖／華納音樂提供）

2025伊始，「金曲歌王」蕭敬騰 （老蕭）宣布將重新啟動「野生」巡演，隨著農曆新年將至，老蕭近來也受邀至各大企業、集團參與尾牙演出；上周六、日的新年首場公開活動，就獻給各集團年會，一連帶來多首經典歌曲，宛如小型演唱會。

老蕭一口氣唱了「阿飛的小蝴蝶」、「王妃」等多首金曲，首首都掀起全場觀眾大合唱，為回饋這一年辛苦的集團員工們，他還縱身一跳入觀眾席與大家合唱同歡，氣氛嗨到最高點！日前登台，他一上台還遇上熱情觀眾拉高分貝直喊：「林有慧（老蕭老婆本名）我愛你！」蕭敬騰也大方表示：「我老婆在耳機裡說謝謝，之後有機會我會讓她上台跟大家打招呼。」

老蕭也許下新年新希望，笑稱每年願望都很固定，「2024對我來說是很豐富的一年，無論生活、事業都有不同的突破，2025一樣繼續健康平安，完成心目中的目標。」

隨後更興奮表示「野生」巡迴演唱會，將在春暖花開的3月再次啟動，並於3月29日在澳門 「威尼斯人綜藝館」登場，延續去年的主軸升級改版，陪大家玩個夠本。而3月30日也是老蕭的生日，於是前一天演出也變得別具意義，老蕭說：「今年生日就在澳門與歌迷們一起，也想留給家人、朋友同喜同樂。」