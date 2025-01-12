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「林有慧我愛你」蕭敬騰驚遇情敵公然示愛老婆 將巡演澳門

記者許晉榮／即時報導
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)

2025伊始，「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）拋出喜訊將重新啟動「野生」巡演，隨著農曆新年將至，老蕭也受邀至各大企業、集團參與尾牙演出；本週六日的新年首場公開活動，就獻給各集團年會，一連帶來多首經典歌曲，宛如小型演唱會。

老蕭一共帶來「阿飛的小蝴蝶」、「王妃」等多首歌曲，每一首都讓現場觀眾跟著大合唱，為回饋這一年辛苦的集團員工們，他也跳入觀眾席與同仁合唱同歡，炒熱全場氣氛！昨演出時，一上台更有觀眾直喊：「林有慧我愛你！」蕭敬騰大方表示：「我老婆在耳機裡說謝謝，之後有機會我會讓她上台跟大家打招呼。」

老蕭也許下新年新希望，笑稱每年願望都很固定，他表示：「2024對我來說是很豐富的一年，無論生活、事業都有不同的突破，2025一樣繼續健康平安，完成心目中的目標。」

隨後更興奮表示「野生」巡迴演唱會，將在春暖花開的3月再啟動，3月29日於澳門全新升級的「威尼斯人綜藝館」舉行，延續去年的主軸升級內容，和大家繼續膝蓋微蹲，玩個夠本。而3月30日也是老蕭的生日，於是在29日生日前一天演出也變得別具意義，蕭敬騰表示：「生日就在澳門與歌迷們一起，也留給家人朋友同喜同樂。」

蕭敬騰近來尾牙演唱，跳躍展現活力。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來尾牙演唱，跳躍展現活力。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)
蕭敬騰近來接下多場企業尾牙演唱。(圖／華納音樂提供)

蕭敬騰 澳門

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