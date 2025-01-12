亞洲電影大獎 張艾嘉爭影后 楊貴媚入圍女配

張艾嘉在「女兒的女兒」中，展現驚人演技。(圖／東昊提供)

第18屆亞洲電影大獎日前公布入圍 ，台灣女星張艾嘉以「女兒的女兒」入圍最佳女主角，台灣男星李康生入圍最佳男配角獎；台灣女星楊貴媚也角逐最佳女配角，她對於入圍感到開心、驚喜和驚訝，並感謝劇組。以香港 電影「破·地獄」一口氣入圍最佳男主角、最佳男配角及最佳原創音樂三大獎，

中央社報導，第18屆亞洲電影大獎入圍者中，最佳女主角入圍者包含張艾嘉、卡妮庫斯魯蒂（Kani Kusruti）、日本 演員河合優實、南韓演員金高銀、莎哈娜戈斯瓦米（Shahana Goswami）。最佳男主角入圍者中，台灣男星彭于晏以中國電影「狗陣」入圍，將對上南韓男演員崔岷植、香港影帝劉青雲跟許冠文、日本男星長塚京三。

楊貴媚剛以「小雁與吳愛麗」摘下第61屆金馬獎最佳女配角獎，此次再入圍亞洲電影大獎最佳女配角，她表示，能夠入圍很開心也很驚訝，很感謝劇組、各界支持、導演林書宇跟片中的女兒夏于喬。

最佳男配角中，李康生以「默視錄」入圍，將跟香港演員朱栢康及伍允龍、日本演員池松壯亮跟光石研競爭獎項。