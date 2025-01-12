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64歲鄭智化「不思議」 相隔28年再出輯 拆解眾生百象

記者梅衍儂／綜合報導
鄭智化64歲了，聊起電玩仍像個孩子。(記者吳致碩／攝影)
鄭智化64歲了，聊起電玩仍像個孩子。(記者吳致碩／攝影)

64歲台灣歌手鄭智化說：「我覺得我是全世界唯一，把春麗打得最厲害的人。」從「水手」到「星星點燈」，犀利、坦率、直白，相隔28年新專輯「不思議」終於問世，新歌「潛規則」仍延續了他拆解眾生百象的批判風格，然而眼前頭髮花白的老人，說起電玩，銳利的眼神一瞇，語調比他寫出那些華語樂壇的經典歌，還來得驕傲。

外界對鄭智化的印象是嚴肅的、悲情的，帶著苦難的堅強，但最紅的時候沒有上過幾場通告。64歲的他終於一吐真相：「不是我不上，是人家不讓我上。」直言台灣演藝圈壁壘分明，「當你進不了權力核心，就會被排擠，我處處被排擠，包括節目和自己的唱片公司，人家不喜歡你、排斥你，就會喪失上通告的機會」。

從妓女到政客，從戲子到礦工，從補習街到蝸牛的家，鄭智化音符中的社會百態，清醒又透徹。可是他怕超越不了自己，長達26年刻意迴避創作，還好有演唱會可以填補空虛，他在大陸的邀約沒有斷過。

他說：「很多人誤解我深耕大陸、投靠對岸，但我演出是前一天出發、隔天就回來。」他喜歡土生土長的家鄉，最割捨不下的是食物，「炒米粉、菜市場的刈包、潤餅，甚至白飯配個煎蛋就OK了。」

讀了20多年的佛經、量子力學、生活歷練、小孩成長，他所經歷的生命跟以前完全不同。新冠疫情期間終於完成能夠超越「星星點燈」和「水手」的歌，他用「鬼」形容靈感，不但神出鬼沒，更像是擁有獨立人格。他說，靈感是騙人的，「只是能不能寫出連自己都驚訝的東西，我做不到，只有鬼做得到，可以說它是靈感，也可以說，它只是利用我的宿命創作」。

60多歲，他說自己死性不改，會玩電動到三更半夜。出道前，他在日本廣告公司上班，除了有藝術天分，更是將電玩發揮得淋漓盡致。

後來，他轉戰柏青哥，學會看鋼珠排列、入洞、抓時段、聽電阻，「一夜至少贏2、30萬日幣(約6.3萬台幣、1902美元)，一個月收入可以有200多萬日幣。只是我沒想到日本人那麼小氣，店家把我的照片貼出來提醒同行」。

當時歌舞伎町有七、八家柏青哥店都禁止他入內，他苦笑：「真是我這輩子的疙瘩。」

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