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「今山古道」哼起來… 民歌50高峰會嗨唱掀回憶

記者梅衍儂／綜合報導
2025民歌50高峰會最終場，歌手王瑞瑜（左起）、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、李明德等人同台獻唱。（記者沈昱嘉／攝影）
2025民歌50高峰會最終場，歌手王瑞瑜（左起）、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、李明德等人同台獻唱。（記者沈昱嘉／攝影）

「民歌50高峰會」首場在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、鄭怡、金智娟、于台煙等15位歌手，一連演唱超過50首歌。

65歲的施孝榮對滿場觀眾嗨喊：「謝謝大家參加演唱會，希望大家都能保持年輕時的熱忱和活力，我們要盡情唱、盡情跳、盡情哭、盡情的笑，Are You Ready？」

開場8位男歌手登高峰演繹「今山古道」，氣勢磅礴，象徵「民歌」依舊在高峰，不曾褪色。緊接著，7位女歌手溫暖獻唱經典名曲「木棉道」，引全場共鳴。

隨後李明德、王中平、羅吉鎮、楊耀東攜手演唱「散場電影」、「七月涼山」；周治平、王瑞瑜、于台煙、陳艾湄合唱「被遺忘的時光」、「想你」；鄭怡、金智娟、趙詠華、王海玲則帶來「天堂」、「漁唱」，讓全場歌迷陶醉不已。施孝榮首次與兒子合唱，為觀眾帶來「一條日光大道」，象徵傳承意義。

為了更貼近歌迷，主辦單位寬宏藝術特別打造延伸、以及加高的階梯式舞台，加上6個升降台，是「民歌50高峰會」20年來最多升降舞台的一次，相當考驗歌手們的走位記性。演唱會尾聲也如慣例有點歌環節，歌手們加碼演唱「如果」、「小雨中的回憶」、「看我聽我」等多首歌。

結束「民歌50高峰會」台北場後，15位歌手也將在2/15、2/22分別移師高雄巨蛋及台中惠蓀堂開唱。

王瑞瑜(左起)、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、趙詠華、王海玲、金智娟、鄭怡、于台煙、許...
王瑞瑜(左起)、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、趙詠華、王海玲、金智娟、鄭怡、于台煙、許景淳、陳艾湄、殷正洋、周治平、王中平、李明德賣力演唱民歌50最終場。（記者沈昱嘉／攝影）

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