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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

家離野火5公里 Janet急搭機回美 陶子發文報平安

記者陳穎／綜合報導
Janet擔心美國的家受到大火影響，要趕快搭機回美。（記者陳穎／攝影）
Janet擔心美國的家受到大火影響，要趕快搭機回美。（記者陳穎／攝影）

美國洛杉磯野火肆虐，連帶附近豪宅區都傳出災情，Janet（謝怡芬）和老公、2子住在該社區的附近，她表示「老公和小孩都沒事，家裡沒有受損，有水停電，外面空氣汙染嚴重，車子被灰塵掩蓋。」因為擔心家人，她連忙搭機回美。陶晶瑩（陶子）也在Threads發文透露自己和女兒荳荳人正在洛杉磯，向大家報平安，希望「大火不要再延燒，大家都平安。」

洛杉磯野火災情嚴峻，名人也無法倖免，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、亞當布洛迪（Adam Brody）、安娜法瑞絲（Anna Faris）、詹姆斯伍茲（James Woods）等多位明星的豪宅全部被燒毀。Janet近日出席活動，手機不時響起來自洛杉磯的警報訊息，她說：「這次火災超級嚴重，我幾個朋友的家都沒了，我家很幸運，附近的火很快被滅掉，有一個小火，距離我家不到半公里，很快被滅掉，另一個火勢，離我家5到10公里，也被滅掉了，但幾千位居民都受到影響。」

她表示，好在鄰居都會互相幫忙，大家都會傳訊息互相告知目前狀況，而她家還有糧食、水和電池，能援助受災戶，「由於煙太大、太多，空氣很毒，學校已經停課，一出去就會咳嗽」。

和女兒一起身在洛杉磯的陶晶瑩則在社交平台上發文，透露「我和女兒在LA，目前平安」，也希望「大火不要再延燒，大家都平安。」

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