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柯佳嬿40歲生日 老公坤達跑尾牙缺席不忘「安太座」

記者趙大智／綜合報導
李沐(左起)、柯佳嬿及詹懷雲一起出席品牌活動。（記者吳致碩／攝影）
李沐(左起)、柯佳嬿及詹懷雲一起出席品牌活動。（記者吳致碩／攝影）

1月10日是台灣女演員柯佳嬿40歲生日，老公坤達忙著跑Energy尾牙場無法陪伴，但他不只送她愛的小玩偶，過年「安太座」的誠意也少不了。詹懷雲因為「影后」暴紅，走到哪都被問「包給爸媽有沒有很大包」，他坦言：「被問到怕！」李沐則很享受爸媽收到紅包的開心表情，證明自己「過得還不錯」。

許光漢去年低調入伍，合作「想見你」的柯佳嬿曾表示「懇親日我會去看他」。之後媒體查出許光漢的那梯次沒有懇親日，近日她又被問此事，說後來知道沒有，自嘲：「講出懇親日的，都是要有一定的年紀才會。」

對於坤達無法陪過生日，柯佳嬿很能理解：「他也不是故意的，我們都很習慣。」至於對40這個數字也反應淡定，覺得看待生命的態度會有點不同，她接下來就會寫書在今年出版。

詹懷雲的過年跟大家都差不多，圍爐吃個飯，然後去走春，對於老是被追問紅了是否會包大紅包，他坦言很怕，也說還在努力，希望一年會比一年大包，也相信家人會理解自己的。至於過年打牌有沒有招財秘方，詹懷雲承認「我平常也會穿紅色內褲」。

28歲李沐拿過金鐘新人獎，今年入行邁入第8年。她去年認真工作，不管做得好或不好，都想稱讚自己。最近重拾廚藝的她，過年期間是媽媽最好的下手，也享受包紅包出去，「我最喜歡看到爸爸媽媽收到紅包開心的樣子，能夠包紅包給他們，感覺也會讓他們安心，知道我過得不錯」。

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