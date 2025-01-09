女星揭慈濟刁難「連呼吸都有意見」 背後靈般緊盯

何以奇回憶以往在大愛拍戲經驗。(摘自臉書)

台灣女星37歲何以奇歌手出道，曾演過「波麗士大人」、「三隻小豬的逆襲」等，也曾參演大愛劇場「有你真好」等3部。她的母親是台語歌手鄭琇月，祖父則有「桓道教父」之稱，她因言行直率加臉臭自稱「奇爺」。近日大愛風波頻傳，何以奇也回憶起當年拍攝時被慈濟 師姐「情勒」不准吃葷往事。

何以奇正是看到導演陳保中控訴手上「姊的魔法廚房」遭大愛無預警停拍，讓劇組欠下高額債務的新聞，回想自己當年進大愛磨鍊，因為拍的是真人真事，一定是某位師兄、師姐的故事，所以開拍前會互相碰面做功課。

只是故事的主人翁會在拍攝當下，在旁指手畫腳，「連你的音量跟呼吸都要表示意見的時候，你會很想請他們自己下來拍就好」。某次放飯，何以奇身上還穿著他們的藍天白雲工作服，拿了一盒飯剛坐下，旁邊有位慈濟人立刻說「穿我們的衣服坐姿要端正。」她應了聲調整了坐姿，把餐盒打開，正準備開始吃的時候，慈濟人立刻又說「穿我們的衣服不能吃葷。」

何以奇放下餐盒，深吸了一口氣，抬眼直盯著他問「那我脫掉就可以了對吧？」對方沈默了幾秒然後悠悠地開口「怎麼講話這樣子勒？」接下來還叫了其他人過來，在一旁看著她murmur，用一種這個人好像應該要被救贖的同情眼神看著她這樣。

何以奇表示，至於進他們據點裡面的富麗堂皇程度跟暗潮湧動的階級制度，大家都略有耳聞，她就不多贅述了，反正跟她以為的慈濟和大愛這兩個詞有落差，算是在很輕的年紀瞬間懂了大人世界的遊戲。「不過話又說回來，也沒有規定擁有大愛之人不能尖酸刻薄或是玩金錢權力遊戲啊，一切都是我們這些凡夫俗子太淺薄了」。