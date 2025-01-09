伊能靜行李不見 控遭芬蘭航空不公對待

伊能靜發文投訴芬蘭航空，在處理行李箱事件中不負責任。（取材自微博）

56歲的台灣女星伊能靜不時在微博 分享生活大小事，近日她發文投訴芬蘭航空在處理行李箱消失事件中不負責任，還對說中文的乘客存在不公對待，引起大家討論。

香港 01報導，伊能靜日前帶婆婆及一對子女前往倫敦迎接2025年，隨後轉去挪威北部城市「特羅姆瑟」欣賞極光 ，沒想到從「特羅姆瑟」乘搭芬蘭航空飛往芬蘭北部城市「羅瓦涅米」時，托運的13件行李未能安全抵達「羅瓦涅米」，但同班機的外國人卻順利能拿到自己的行李，讓她不禁直呼：「沒拿到的全是我們說中文的。」質疑受到不公對待。

她去了解為何行李未能安全抵達時，芬蘭航空表示因為飛機太小，導致她的13件行李只能留在原處，但她認為早已為行李付費，如今得到這個說法令其難以接受，形容芬蘭航空是完全不負責任。

除了13件行李未能安全抵達之外，當他們放棄之際準備搭機飛回上海時，航空公司就作出通知表示行李已送達，此時他們就安心回上海。怎料，在機場拿行李時，卻發現對方表示已送達的行李根本不是他們的行李，當中她奶奶的行李根本就是他人的行李，她已委托他人在「羅瓦涅米」尋找奶奶的行李，當中有她奶奶用了15年的特殊枕頭。

伊能靜發文曝光後，多數網友反而都歪樓，都重點放在婆婆的特殊枕頭，紛紛留言：「只有我一個人關注到了頭型全靠枕頭嗎？好可愛」、「想看婆婆的枕頭」、「好奇那個枕頭」、「必須找到婆婆行李箱，因為我想看枕頭」。