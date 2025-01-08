涉撞死司機肇逃 邱軍遭聲押禁見 死者家屬疑他酒駕

邱軍出庭應訊，面對媒體詢問是否酒駕？未發一語。（記者王人傑／攝影）

台灣歌手邱軍涉嫌開車肇事逃逸，被撞的李姓計程車司機傷重不治，邱軍出庭接受檢察官偵訊前不發一語，檢察官偵訊2個多小時後，認涉犯肇事逃逸、過失致死罪嫌重大，且有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向台灣基隆地方法院聲請羈押禁見。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車撞擊站在車道聊天的李男。車禍發生後，邱軍開車續往前行駛約50公尺曾停車，也有人拍打車身，但邱未下車，駛離現場。

邱軍2天後才出面，前往警局製作筆錄。據了解，他發生事情後不但沒和公司說，工作表現也都正常，稱做筆錄前都不知道自己撞到人，並存著一絲希望，覺得對方會康復。李男的二嫂無法接受邱軍肇事逃逸的行為，指就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對。懷疑酒後開車才會逃逸。

李男今年1月3日死亡，檢察官相驗後，擇期解剖釐清死因，依涉嫌肇事逃逸、過失致死罪傳訊邱軍。為確保邱軍到庭，警方持傳票 與邱相約在台北見面，開偵防車載他前往基隆地檢署。

邱軍穿黑色外套、戴黑色帽子、並戴口罩 ，下車後面對媒體詢問是否酒駕、要不要向死者和家屬道歉不發一語，快步爬樓梯上4樓，進入偵查庭接受檢察官訊問。

李男的二哥和二嫂指責邱軍肇事逃逸，連最基本的人道精神都沒有，後續表現更枉為人。雖無證據，但合理懷疑案發當天邱軍酒後駕車，才會逃離現場。

邱母在臉書 說，邱軍會給大家一個道歉，事發後有去關心對方，但對方避不見面，她還是要向受難家屬說聲抱歉，千千萬萬的對不起，他們會面對，不會逃避。

李男的二嫂回應，案發後只接到一通女性打來的電話，後來換男性講電話，表示有誠意要和解。她回說全交由警方處理，一切就走司法途徑。對方有說要去探望病人，她回答謝謝你，但暫時不希望「你們再打擾我們」。