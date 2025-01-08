許紹洋秀參加陸綜8針傷痕 曝兩岸有房 仍沒歸屬感

許紹洋秀出右手腕縫8針傷疤。（記者趙大智／攝影）

48歲許紹洋20多年前憑「薰衣草」、「海豚灣戀人」竄紅，近年重心轉至對岸，幾年下來默默在北京、上海、杭州置產。但豐收背後也有辛酸，前年他參加陸綜「哎呀好身材」時，比賽時右手腕被鐵勾弄傷噴血，送急診後縫了8針，如今疤痕像條紅色毛毛蟲那般明顯。

許紹洋出現在台北東區餐酒館，2023年他先後參加「披荊斬棘的哥哥3」和「哎呀好身材」，為呈現最佳狀態，174公分的體重跌到只剩61公斤。「好身材」時他身在一個4角都有鐵勾的大型沙池，2人一組要把鐵勾勾到敵方背後，只要被拉上去就算淘汰，比賽完，許紹洋才發現右手全是血，但為了不要延誤進度，縫完針後又回頭錄影，受傷的事也不能公開。

2024年許紹洋商演不斷，一首「花香」南征北討，每個月平均6到7場，他原本在台灣就有房子，但這幾年在大陸買了3棟當包租公，其中杭州房產以人民幣2000萬（約60.8萬美元）購入，如今已漲雙倍之多。

另外他也開公司包攬演唱會，項目有的是人民幣2000萬起跳，算是頗有生意頭腦。去年跟黃曉明 的公司結束合作，接著加入王嘉爾旗下。而有資方出錢想重拍「薰衣草」，許紹洋對此躍躍欲試，表示也跟陳怡蓉聯絡過了，很期待能再合體。

許紹洋2011年和舞者陳以仁分手，之後和香港 女友7年戀情畫下句點，他以一種自己都很驚訝的口吻說：「我已經單身5年啦。」都要奔5了，現在想找的必然是要結婚的，但就是沒有適合的女子出現，「我現在只有工作，都不想出門，比如說我剛剛結束日本 旅遊，回到北京，會10天都不出門」。