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泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

當年跟費玉清平起平坐…陽帆揭小哥「買一條街房產」

記者林士傑／綜合報導
澎恰恰(左起)、王彩樺、陽帆都待過秀場。(記者林士傑／攝影)
澎恰恰(左起)、王彩樺、陽帆都待過秀場。(記者林士傑／攝影)

台灣藝人澎恰恰接下2025「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人，他和王彩樺、陽帆出席記者會，透露陽帆當年對他很嚴格，澎恰恰說有次在台中作秀：「帆哥把我叫出去旁邊公園訓話，因為他認為我的訪問態度不對，提醒我『上了台就跟受訪者一樣大』。」

陽帆在秀場是澎恰恰的前輩，當年聲勢驚為天人，且跟費玉清（小哥）平起平坐，他說約是1983、84年，「我跟費玉清一天薪水都是2萬台幣，（台北）忠孝東路一間房約3百萬，某一天費玉清拿到金鐘獎，居然還降價2千塊」。

照理獎項加持應是漲價，費玉清此舉讓他百思不得其解，甚至自我質疑「我憑什麼拿2萬」，後來發現降價反而獲得更多邀約，他也跟著仿效。而費玉清傳說擁有台北市忠孝東路一條街的房產，既然薪水一樣，巔峰時期握有幾棟房產？陽帆相當低調，只說房產來來去去，顛峰時期手頭上約莫10間房產，笑說「肯定輸小哥」。

此外，當年歌手在秀場都要送菸「賄賂」樂手老師，希望老師多多照顧他們，陽帆有次無意發現費玉清的茶水中放有人參，一問才得知後台阿姨收下費玉清的紅包，因此格外照顧費玉清，顯現出費玉清待人相當有禮，且很懂得照顧幕後同仁。

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